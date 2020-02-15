Potada 36. Türkiye Kupası sahibini buluyor

Basketbolda Solgar Vitamin'in sponsorluğunda 36'ncısı düzenlenen Erkekler Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe Beko ile Darüşşafaka Tekfen, yarın Ankara'da finalde karşı karşıya gelecek.

Ankara Spor Salonu'nda oynanacak final karşılaşması, saat 17.00'de başlayacak.

Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Fenerbahçe, toplamda 6 kez bu organizasyonda mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler, 1966-1967 sezonunda ilk kez düzenlenen Türkiye Kupası'nı finalde Muhafızgücü'ne üstünlük sağlayarak kazanmıştı. Bundan sonra yapılan 24 kupa mücadelesinde 1993-1994, 1996-1997 ve 1998-1999 sezonlarında final oynayan Fenerbahçe, bu maçlarda rakiplerine yenilerek, kupayı kazanamadı.

2009-2010 sezonunda, 10 sezon sonra kupada final oynayan Fenerbahçe, Mersin Büyükşehir Belediyespor'u 72-68 yenerek 43 yıl aradan sonra kupayı kazandı. Sarı-lacivertliler, 2010-2011 sezonunda finalde Beşiktaş'ı 81-72 mağlup ederek, 3. kez kupayı müzesine götürdü. Fenerbahçe, 2012-2013 sezonunda Eskişehir'de oynanan finalde Galatasaray'ı 63-57 yenerek kupada şampiyonluk yaşadı.

2015-2016 sezonunda Bursa'da oynanan finalde Darüşşafaka'yı 67-65 mağlup ederek 5. kupasını kaldıran Fenerbahçe, geçen sezon ise Ankara'da yapılan finalde Anadolu Efes'i 80-70 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

Kupada şampiyonluğu bulunmayan Darüşşafaka ise 3. kez finalde mücadele edecek. Yeşil-siyahlı ekip, 2001-2002 sezonunda finalde Anadolu Efes'e, 2015-2016 sezonunda Fenerbahçe'ye mağlup oldu.

EN FAZLA ANADOLU EFES KAZANDI

Anadolu Efes, 11 şampiyonlukla Türkiye Kupası'nı en fazla kazanan takım durumunda bulunuyor.

Kupada 15 kez final oynayan lacivert-beyazlılar, 1995-1996, 1996-1997 ve 1997-1998 sezonlarında üst üste 3 kez Türkiye Kupası'nı müzesine götüren ilk takım oldu.

Türkiye Kupası'nı ilk kez 1993-1994 sezonunda finalde Fenerbahçe'yi yenerek kazanan Anadolu Efes, 2000-2001, 2001-2002, 2005-2006, 2006-2007, 2008-2009 ve 2014-2015 sezonunda da kupada mutlu sona ulaştı. Lacivert-beyazlılar, en son 2017-2018 sezonunda finalde TOFAŞ'ı yenerek, 11. kupasını müzesine götürdü.

KUPAYI KAZANAN DİĞER TAKIMLAR

Organizasyonda Galatasaray, TOFAŞ ve Ülkerspor'un üçer şampiyonluğu bulunurken, İTÜ iki, Türk Telekom, Altınordu, Paşabahçe, TED Ankara Kolejliler, Beşiktaş, Pınar Karşıyaka ve Banvit de birer kez kupayı müzelerine götürdü.

19 YIL ARA VERİLDİ

İlki 1966-1967 sezonunda düzenlenen Türkiye Kupası'na 1972-1973'ten sonra 19 yıl ara verildi.

Kupa, 1992-1993 sezonundan itibaren Dörtlü Final statüsünde organize edildi. Dörtlü Final, Ankara ve Mersin'de ikişer kez, İstanbul, Bursa, Trabzon, İzmir, Kütahya, Adana, Konya ve Samsun'da birer kez yapıldı.

Dörtlü Final statüsü 2004-2005 sezonunda Sekizli Final olarak değişirken, çeyrek final, yarı final ve final maçları 2004-2005'te Bursa'da, 2005-2006'da Adana'da, 2006-2007'de Antalya'da, 2007-2008'de Ankara'da, 2008-2009'da İzmir'de, 2009-2010'da Adana'da, 2010-2011'de Kayseri'de, 2011-2012'de Konya'da, 2012-2013'te Eskişehir'de, 2013-2014'te Ankara'da, 2014-2015'te Gaziantep'te, 2015-2016'da Bursa'da, 2016-2017'de Ankara'da, 2017-2018'de İstanbul'da ve 2018-2019'da Ankara'da oynandı.

Bu sezon kupada tekrar Dörtlü Final statüsüne geçilirken, organizasyon Ankara'da gerçekleştiriliyor.

TÜRKİYE KUPASI ŞAMPİYONLARI

Basketbol Erkekler Türkiye Kupası'nda bugüne dek şampiyonluğa ulaşan takımlar ve final maçlarının skorları şöyle:

Sezon Yer Final Sonuç 1966-67 - FENERBAHÇE-Muhafızgücü 84-67, 65-76 1967-68 - ALTINORDU-Muhafızgücü 71-56, 63-67 1968-69 - İTÜ-Galatasaray 64-56 1969-70 - GALATASARAY-İTÜ 86-83 1970-71 - İTÜ-Beşiktaş 74-69 1971-72 - GALATASARAY-İTÜ 70-69 1972-73 - TED KOLEJLİLER-Beşiktaş 64-68, 68-56 1991-92 İstanbul ŞİŞECAM PAŞABAHÇE-NASAŞ Spor 79-71 1992-93 Trabzon TOFAŞ-NASAŞ Spor 90-64 1993-94 Mersin EFES PİLSEN-Fenerbahçe 81-76 1994-95 İzmir GALATASARAY-Ortaköy 66-54 1995-96 Ankara EFES PİLSEN-PTT Türk Telekom 89-63 1996-97 Kütahya EFES PİLSEN-Fenerbahçe 84-71 1997-98 Adana EFES PİLSEN-Türk Telekom 71-67 1998-99 Samsun TOFAŞ-Fenerbahçe 77-75 1999-00 Mersin TOFAŞ-Ülkerspor 72-54 2000-01 Bursa EFES PİLSEN-Türk Telekom 85-78 2001-02 İstanbul EFES PİLSEN-Darüşşafaka 78-74 2002-03 Ankara ÜLKERSPOR-Türk Telekom 79-63 2003-04 Konya ÜLKERSPOR-Efes Pilsen 84-74 2004-05 Bursa ÜLKERSPOR-Pınar Karşıyaka 73-41 2005-06 Adana EFES PİLSEN-Ülkerspor 74-68 2006-07 Antalya EFES PİLSEN-Banvitspor 73-59 2007-08 Ankara TÜRK TELEKOM-OYAK Renault 80-61 2008-09 İzmir EFES PİLSEN-Erdemirspor 79-70 2009-10 Adana FENERBAHÇE-Mersin B. Belediyespor 72-68 2010-11 Kayseri FENERBAHÇE-Beşiktaş 81-72 2011-12 Konya BEŞİKTAŞ-Banvit 78-74 2012-13 Eskişehir FENERBAHÇE-Galatasaray 63-57 2013-14 Ankara PINAR KARŞIYAKA-Anadolu Efes 66-65 2014-15 Gaziantep ANADOLU EFES-Fenerbahçe 70-60 2015-16 Bursa FENERBAHÇE-Darüşşafaka 67-65 2016-17 Ankara BANVİT-Anadolu Efes 75-66 2017-18 İstanbul ANADOLU EFES-TOFAŞ 78-61 2018-19 Ankara FENERBAHÇE-Anadolu Efes 80-70