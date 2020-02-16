Darüşşafaka Tekfen 71-74 Fenerbahçe Beko | MAÇ SONUCU

Basketbolda Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası final müsabakasında Fenerbahçe Beko, Darüşşafaka Tekfen'i 74-71 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

Birinci periyoda Fenerbahçe Beko sert savunma yaparak başladı. Hücumda Darüşşafaka Tekfen, pota altında Hamilton ile sayı üretti. Periyodun bitimine 2 dakika 30 saniye kala yeşil-siyahlılar beraberliği yakaladı: 11-11. Fenerbahçe Beko, hızlı hücumlarda dış atışlarından yaralanamasa da kazandığı fauller sonucunda ilk periyodu 13-11 önde tamamladı.

İkinci periyot karşılıklı sayılarla başladı. Darüşşafaka Tekfen, 3 sayı çizgisinin gerisinden bulduğu sayılarla 22-21 öne geçti. Fenerbahçe Beko savunmada rakibinin organize olmasını engelledi ve hızlı hücumlarla Kalinic ve De Colo'dan bulduğu sayılarla skoru 29-22'ye getirdi. Darüşşafaka Tekfen, Erkan Veyseloğlu ve Hamilton ile bulduğu 8 sayıyla devreye 30-30 beraberlikle gitti.

Üçüncü periyoda hızlı başlayan taraf Fenerbahçe Beko oldu. Üst üste bulduğu sayılarla sarı-lacivertliler farkı 8 sayıya çıkardı: 42-34. Pota altında Hamilton'la sayılar üreten Darüşşafaka Tekfen, periyodun bitimine 2 dakika 44 saniye kala 43-42 öne geçti. Kalan sürede iyi savunma yapan yeşil-siyahlılar devreyi 48-47 önde tamamladı.

Karşılıklı sayılarla başlayan dördüncü periyotta pota altında Hamilton ile sayı üreten Darüşşafaka Tekfen'e karşı Datome'nin 3'lükleri ile Fenerbahçe sayı farkının artmasını önledi: 61-61. Maçın bitimine 20 saniye kala Fenerbahçe Beko 70-66 öne geçti. Çekişmeli geçen periyotta Fenerbahçe Beko'da Sloukas faul atışlarında hata yapmadı ve mücadeleyi sarı lacivertliler 74-71 kazandı.

SALON: Ankara

HAKEMLER: Erşan Kartal, Osman Sinan İşgüder, Seher Ayşenur Yazıcıoğlu

DARÜŞŞAFAKA TEKFEN: Ramirez 6, Hamilton 20, Jones 5, Sinan Güler 1, Colson 13, Doğuş Özdemiroğlu 13, Kartal Özmızrak 5, Troy Şav, Berk Demir 3, Erkan Veyseloğlu 5, Doruk Dora

FENERBAHÇE BEKO: Kalinic 12, Sloukas 15, Andre De Colo 15 , Vesely 10, Datome 15, Ali Muhammed 3, Melih Mahmutoğlu 2, Ahmet Düvelioğlu 2, Egehan Arna, Berkay Candan, Ekrem Sancaklı, Efe Tırpancı

1'İNCİ PERİYOT: 11-13

İLK YARI: 30-30

3'ÜNCÜ PERİYOT: 48-47

5 FAUL: 39.10 Jan Vesely (Fenerbahçe Beko)