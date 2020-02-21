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Euroleague'de fırtına gibi esen ve liderlik koltuğunda oturan , 25. hafta mücadelesinde deplasmanda ile karşı karşıya geliyor. Çıktığı 24 mücadelenin 21'inde parkeden galibiyetle ayrılan 'ın öğrencileri, 24 maçta 17 kez yenilen Alman ekibine konuk oluyor. Bayern Münih-Anadolu Efes maçının canlı anlatımını sabah.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 21.2.2020 22:31 Güncelleme Tarihi: 21.2.2020 23:26 ABONE OL
Bayern Münih - Anadolu Efes | CANLI

Bu sezon oynadığı basketbolla Avrupa'yı domine eden Anadolu Efes, Almanya'da galibiyet arıyor. Liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırmak isteyen mavi--beyazlı ekip, Euroleague'de bu sezon sadece 7 galibiyet alan ve 17. sırada bulunan Bayern Münih karşısında.

Bayern Münih - Anadolu Efes | ÜÇÜNCÜ ÇEYREK OYNANIYOR
Bayern Münih 25-37 Anadolu Efes | İLK YARI SONUCU
Bayern Münih 17-19 Anadolu Efes | İLK ÇEYREK SONUCU

Euroleague'de son 9 maçını kazanarak müthiş bir seri yakalayan Ergin Ataman'ın öğrencileri, Münih deplasmanında üst üste 10'ncu karşılaşmadan galip ayrılmak istiyor. Audi Dome'da oynanan maç beIN Sports 3'ten naklen yayınlanıyor.

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Bayern Münih - Anadolu Efes | CANLI
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