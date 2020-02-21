Bayern Münih - Anadolu Efes | CANLI

Bu sezon oynadığı basketbolla Avrupa'yı domine eden Anadolu Efes, Almanya'da galibiyet arıyor. Liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırmak isteyen mavi--beyazlı ekip, Euroleague'de bu sezon sadece 7 galibiyet alan ve 17. sırada bulunan Bayern Münih karşısında.

Bayern Münih - Anadolu Efes | ÜÇÜNCÜ ÇEYREK OYNANIYOR

Bayern Münih 25-37 Anadolu Efes | İLK YARI SONUCU

Bayern Münih 17-19 Anadolu Efes | İLK ÇEYREK SONUCU

Euroleague'de son 9 maçını kazanarak müthiş bir seri yakalayan Ergin Ataman'ın öğrencileri, Münih deplasmanında üst üste 10'ncu karşılaşmadan galip ayrılmak istiyor. Audi Dome'da oynanan maç beIN Sports 3'ten naklen yayınlanıyor.