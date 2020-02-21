Fenerbahçe Beko evinde çöktü

BUGÜN NELER OLDU

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Real Madrid'e 94-65 mağlup oldu ve play-off şansını da zora soktu. Kanarya, ilk dakikalarda rakibin 2,20 metre boyundaki oyuncusu Tavares'i pota altında durduramayınca ilk çeyreği 22-15 kaybetti. 19. dakikada 18 sayılık (29-47) üstünlük yakalayan Real Madrid, soyunma odasına 47-31 önde gitti. Savunmada büyük bir çöküş yaşayan F.Bahçe, hiçbir varlık gösteremeyince mücadeleyi 29 sayı farkla 94-65 kaybetti.İstanbul'daki zorlu mücadeleyi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da izledi. Gelen ağır yenilginin ardından Koç, büyük üzüntü yaşadı. Bu arada ilk yarıda çenesi kanayan Sloukas, tedavinin ardından parkelere döndü.