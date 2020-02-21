Fenerbahçe Beko evinde çöktü

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Real Madrid'e 94-65 mağlup oldu ve play-off şansını da zora soktu. Kanarya, ilk dakikalarda rakibin 2,20 metre boyundaki oyuncusu Tavares'i pota altında durduramayınca ilk çeyreği 22-15 kaybetti. 19. dakikada 18 sayılık (29-47) üstünlük yakalayan Real Madrid, soyunma odasına 47-31 önde gitti. Savunmada büyük bir çöküş yaşayan F.Bahçe, hiçbir varlık gösteremeyince mücadeleyi 29 sayı farkla 94-65 kaybetti. Koç Obradovic, kariyerinde iç sahadaki en farklı mağlubiyetini aldı.
Başkan Koç yıkıldı!
İstanbul'daki zorlu mücadeleyi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da izledi. Gelen ağır yenilginin ardından Koç, büyük üzüntü yaşadı. Bu arada ilk yarıda çenesi kanayan Sloukas, tedavinin ardından parkelere döndü.