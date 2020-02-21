Haberler > Spor Haberleri > Basketbol Haberleri > NBA ekibi Los Angeles Clippers Reggie Jackson'ı kadrosuna kattı

ekibi 'ı kadrosuna kattı

Amerikan () takımlarından , ’tan ayrılan oyun kurucu ’ı kadrosuna kattı.

AA Basketbol
Giriş Tarihi: 21.2.2020 12:06 ABONE OL
NBA ekibi Los Angeles Clippers Reggie Jackson'ı kadrosuna kattı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Los Angeles Clippers, Detroit Pistons'tan ayrılan oyun kurucu Reggie Jackson'ı kadrosuna kattı.

NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamada, serbest oyuncu statüsünde bulunan 29 yaşındaki ABD'li basketbolcu Jackson ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kariyerine 2011'de Oklahoma City Thunder'da başlayan Jackson, 2015'te Detroit Pistons'a imza atmıştı.

Jackson, bu sezon Pistons'ta çıktığı 14 maçta 14,9 sayı, 5,1 asist, 2,9 ribaunt ortalamalarıyla mücadele etti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
NBA ekibi Los Angeles Clippers Reggie Jackson'ı kadrosuna kattı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN