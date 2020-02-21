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Philadelphia 76ers sahasında ’i devirdi!

, All Star arasından sonra bugün oynanan maçlarla devam etti. Temsilcimiz ’ın da formasını giydiği 76ers, sahasında ’i uzatmalar sonucunda 112-104’lük skorla geçti.

Giriş Tarihi: 21.2.2020 11:46 Güncelleme Tarihi: 21.2.2020 11:47 ABONE OL
Philadelphia 76ers sahasında Brooklyn Nets’i devirdi!

NBA Play Off yarışında Miami Heat'i geçerek saha avantajını kapmak isteyen 76ers, sahasında Brooklyn Nets'i konuk etti. Ev sahibi takım sahadan 112-104'lük skorla galip ayrıldı. Philadelphia 76ers'a galibiyeti getiren oyuncular, 39 sayı 16 ribaund ile oynayan Joel Embiid ve 22 sayı, 12 ribaund ve 6 asistle oynayan Tobias Harris oldu.

76ers'ta 18 dakika sahada kalan Furkan Korkmaz ise maçı 4 sayı 1 ribaund ile tamamladı.

76ers, bu sonuçla 56. maçında 35. galibiyetini alırken, Brooklyn ise 54. maçında 29. yenilgisini aldı. Brooklyn Nets'te Caris LeVert 25, Spencer Dinwiddie ise 22 sayılık katkıda bulundu. Mücadelede Kyrie Irvıng ve Kevın Durant forma giymedi.

NBA'DE GECENİN SONUÇLARI
Chicago 93-103 Charlotte
Philadelphia 112-104 Brooklyn
Sacramento 129-125 Memphis
Golden State 105-135 Houston Rockets
Milwaukee Bucks 126-106 Detroit Pistons
Atlanta Hawks 129-124 Miami Heat

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Philadelphia 76ers sahasında Brooklyn Nets’i devirdi!
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