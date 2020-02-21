Türkiye - Hollanda | CANLI

Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı, EuroBasket 2021 elemelerinde Hollanda ile karşı karşıya geliyor.. Ankara Spor Salonu'nda oynanan mücadelede ay-yıldızlı ekibin amacı gruba galibiyetle başlamak.

İLK ÇEYREK SONUCU: Türkiye 17 - 18 Hollanda

İkinci periyot oynanıyor

Türkiye 21 - 20 Hollanda

ELEMELERİN FORMATI

EuroBasket 2021 elemelerinde 32 takım yer alıyor. Dörderli 8 gruba dağıtılan takımlar birbirleriyle rövanş usulü maç yapacak. Elemelerin ardından ev sahibi takımlar Almanya, Çekya, İtalya ve Gürcistan'ın bulunduğu gruplar dışında, ilk üç sırada yer alan ülkeler şampiyonaya bilet alacak. Ev sahibi ülkelerin bulunduğu gruplarda ise ev sahibi ülke ile en iyi iki takım şampiyonaya katılacak.