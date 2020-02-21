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’nde deplasmanda ’ye kaybetti!

son 32 turunda temsilcisi , İspanyol temsilcisi ’ye ’lık skorla kaybetti. Getafe, bu sonuçla rövanş öncesi büyük avantaj yakaladı.

Giriş Tarihi: 21.2.2020 12:36 ABONE OL
UEFA Avrupa Ligi’nde Ajax deplasmanda Getafe’ye kaybetti!

Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynayarak çok büyük bir sürprize imza atan ve genç oyuncularını Avrupa'nın önde gelen kulüplerine gönderen Ajax, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Getafe'ye konuk oldu. Ev sahibi takım, mücadeleden 2-0 galip ayrıldı. Getafe'ye galibiyeti getiren golleri Deyverson ve Kenedy kaydetti.

Mücadelenin rövanşı 27 Şubat Perşembe oynanacak.

AJAX ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEN GELDİ
Geçtiğimiz sezon Hollanda Ligi'nin şampiyon olarak bitiren Ajax, Şampiyonlar Ligi'ne katılma başarısı göstermişti. Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Valencia ve Chelsea'nin ardından üçüncü olan Ajax, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etme hakkı yakalamıştı.

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UEFA Avrupa Ligi’nde Ajax deplasmanda Getafe’ye kaybetti!
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