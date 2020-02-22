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Milliler tutunamadı

12 Dev Adam, 2021 Avrupa Şampiyonası elemeleri ilk maçında 'ya yenildi. Başta Larkin olmak üzere eksik kadroyla mücadele eden Ay-Yıldızlılar, özellikle hücumda etkisiz kaldı. Skor yükünü omuzlayan 'nun 20 sayısı da çare olmadı. Kloof 27 sayıyla yıldızlaştı

Giriş Tarihi: 22.2.2020 ABONE OL
Milliler tutunamadı
A Milli Basketbol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'ndaki ilk maçında Ankara'da Hollanda'ya 72-65 teslim oldu. Ay-Yıldızlılar, başta Türk vatandaşlığına geçen ve sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Larkin olmak üzere eksik bir kadroyla parkeye çıktı. Konuk takım ilk periyodu 18-17 önde tamamladı. Melih Mahmutoğlu ve Semih Erden ile etkili olan Milliler, 29-29 ile eşitliği yakaladı. Hollanda, De Jong'un sayılarıyla devreye 41-38 üstün girdi. Çekişmeli geçen 3. periyot da 54-54 bitti. İkinci yarıda Hollanda üst üste bulduğu 3 sayılık basketlerin ardından bitime 2.45 dakika kala skoru 66-60'a getirdi. Ardından A Milli teknik heyet molaya gitti. Ancak molanın ardından hücumda Kherrazi ve Kloof ile daha etkili olan Hollanda, karşılaşmayı 72-65 kazandı. Maçın en skorer ismi 27 sayıyla konuk takımdan Kloof olurken, Melih Mahmutoğlu'nun 20 sayısı ise Milliler'e yetmedi.

KADROMUZ KISITLI
A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca, maç sonrası şöyle konuştu: "Toplandığımızdan beri tehlikeli bir maç olduğunu söylüyorum. Bizden fiziksel olarak, atletizm olarak üstünler. Grupta önemli işler yapabilirler. Hücum olarak kötü bir gündeydik. Doğrusunu söylemek gerekirse elimizdeki kadronun da acayip bir potansiyeli olduğunu söyleyemeyiz. Özellikle Buğra ve Sertaç'ı bırakınca maalesef iyice kısırlaştı. Yorulana kadar Melih ve Semih iyi iş yaptı ama sonunu iyi oynayamadık."

MEHMETÇİK'TEN DEV DESTEK
Basketbol Federasyonu, Milli Savunma Bakanlığı ile ortak çalışma yürüterek Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensupları için maçta "Mehmetçik Tribünü" oluşturdu. Tribünler, maç boyu Milliler'e büyük destek verdi.

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