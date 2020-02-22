Milliler tutunamadı

Milli Basketbol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'ndaki ilk maçında Ankara'da Hollanda'ya 72-65 teslim oldu. Ay-Yıldızlılar, başta Türk vatandaşlığına geçen ve sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Larkin olmak üzere eksik bir kadroyla parkeye çıktı.Melih Mahmutoğlu ve Semih Erden ile etkili olan Milliler, 29-29 ile eşitliği yakaladı. Hollanda, De Jong'un sayılarıyla devreye 41-38 üstün girdi. Çekişmeli geçen 3. periyot da 54-54 bitti. İkinci yarıda Hollanda üst üste bulduğu 3 sayılık basketlerin ardından bitime 2.45 dakika kala skoru 66-60'a getirdi. Ardından A Milli teknik heyet molaya gitti. Ancak molanın ardından hücumda Kherrazi ve Kloof ile daha etkili olan Hollanda, karşılaşmayı 72-65 kazandı.A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca, maç sonrası şöyle konuştu: "Toplandığımızdan beri tehlikeli bir maç olduğunu söylüyorum. Bizden fiziksel olarak, atletizm olarak üstünler. Grupta önemli işler yapabilirler. Hücum olarak kötü bir gündeydik. Doğrusunu söylemek gerekirse elimizdeki kadronun da acayip bir potansiyeli olduğunu söyleyemeyiz. Özellikle Buğra ve Sertaç'ı bırakınca maalesef iyice kısırlaştı. Yorulana kadar Melih ve Semih iyi iş yaptı ama sonunu iyi oynayamadık."Basketbol Federasyonu, Milli Savunma Bakanlığı ile ortak çalışma yürüterek Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensupları için maçta "Mehmetçik Tribünü" oluşturdu. Tribünler, maç boyu Milliler'e büyük destek verdi.

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