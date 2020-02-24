Türkiye’nin sesi olacağız

BAU Global eğitim ağının yeni üyelerinden MLA College'in, Britanya Basketbol Ligi'nin köklü takımlarından Plymouth Raiders'ın yatırım ortağı olması büyük ilgi çekti. BAU Global Başkanı Enver Yücel
de bir anda Britanya basınının en çok konuştuğu isimlerden biri oldu.
SABAH
'a da konuşan Enver Yücel ortaklığa giden yolu şöyle anlattı: "BAU Global olarak geçtiğimiz yıl İngiltere'ye de gelerek, Plymouth'da MLA College isimli, denizcilik endüstrisi alanında online eğitim veren bir üniversite kurma çalışmasına başladık. Plymouth Raiders takımının kurucularıyla da bu çalışmalar sırasında tanıştık ve kendilerinin yatırım ortağı olduk. Hem Türkiye'nin basketboldaki birikimlerini İngiltere'ye getirmek hem de burada ülkemizi anlatmak, sesimizi duyurabilmek adına bu iş birliğimizi çok önemsiyorum
."
ROL MODELİMİZ BAHÇEŞEHİR KOLEJİ
Yücel, Türkiye Süper Ligi'nde mücadele eden ve FIBA Europe Cup'ta çeyrek finale yükselen Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü'nün başarılarını Plymouth Raiders ile de yakalamak istediklerini belirterek, "BBL'de 12 tane takım var ama hiçbiri Avrupa Ligi'nde oynamıyor. Belki biz burada Avrupa'da oynayacak bir takım çıkarabiliriz. Türkiye Basketbol Ligi, Avrupa'nın en önemli liglerinden. Türkiye'nin bu alandaki deneyimini Plymouth'a taşımak istiyoruz.
Basketbol alanında çok değerli koçlarımız var. Onların değerli bilgilerini burada paylaşacağız" şeklinde konuştu.
EĞİTİM VE SPOR BİR ARADA YÜRÜYECEK
Global olmanın yolunun eğitim, spor
ve sanata
destek vermekten
geçtiğine dikkat çeken
Enver Yücel, BAU Global
olarak
bu alanlarda ciddi yatırımlar
yaptıklarını ve hâlihazırda altyapılarda bin 500 sporcu
yetiştirdiklerini
anlattı.
"Plymouth aynı zamanda sporcu eğitimi konusunda çok önemli bir yer"
diyen Yücel sözlerine
şöyle devam etti: "Biz de
sporcu gelişimini en çok önemseyen
kulüplerin başında geliyoruz.
Bu nedenle kuvvetli bir işbirliği
gerçekleştireceğiz. Bahçeşehir
Koleji öğrencilerimizi ve
sporcularımızı buraya getirerek
önemli bir atılım yapmış olacağız. İki kulüp arasında kamplar, ortak turnuvalar, oyuncu yetiştirme programları, teknik bilgi alışverişi ve teknik ekiplerimiz adına ortak eğitimler düzenleyeceğiz.
Öğrenciler spor eğitimi
alırken, elbette yabancı dil de öğrenecek,
yabancı dilini geliştirme
fırsatı bulacak."
TARİHİ BİR FIRSAT
2017'de
Plymouth Raiders'ı satın alan Richard Mollard ve Ross Mackenzie de MLA College'ın yatırım ortaklığı ile büyük bir adım attıklarını söylediler. Mollard ve Mackenzie, BAU Global'in tecrübelerinden yararlanmak için duydukları heyecanı dile getirirken, "Plymouth Raiders ve Britanya basketbol tarihi açısından büyük bir fırsat"
yorumunu yaptılar. Kulübün internet sitesinde de "Dünyanın en büyük eğitim kurumu BAU Global'den, Raiders'ı Birleşik Krallık'ta basketbolun zirvesine taşıyacak hamle"
görüşüne yer verildi.
İNGİLİZ BASININDAN BÜYÜK İLGİ
BAU Global Eğitim Ağı üyesi MLA College'ın Plymouth Raiders kulübüne yatırımı Birleşik Krallık'ta büyük yankı uyandırdı. Başta BBC olmak üzere Plymouth ve medya organları anlaşmaya büyük yer ayırırken, Enver Yücel'in gelecekle ilgili planlarından da geniş olarak bahsedildi.
RAİDERS'IN TARİHÇESİ
Britanya Basketbol Ligi (BBL) ekiplerinden Plymouth Raiders, 1983'te yerel düzeyde mücadele eden iki takımın birleşmesiyle kuruldu. 1996 ve 2004 yılları arasında 6 kupayı müzesine götüren "Akıncılar", 2004 yılından bu yana Birleşik Krallık'ta basketbolun zirvesi olarak kabul edilen BBL'de mücadele ediyor. Raiders, iç saha maçlarını 4.000 kişilik Plymouth Pavilions Arena'da oynuyor. Plymouth Raiders'ın yönetimi ise 2017'den beri kulübün eski oyuncuları olan Richard Mollard ve Ross Mackenzie'de. Plymouth Raiders, MLA College'ın yatırımı sonrası, Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü ile birlikte BAU Global Eğitim Ağı'nın profesyonel liglerde yarışan iki basketbol takımından biri oldu.