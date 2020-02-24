Türkiye’nin sesi olacağız

BAU Global eğitim ağının yeni üyelerinden MLA College'in, Britanya Basketbol Ligi'nin köklü takımlarından Plymouth Raiders'ın yatırım ortağı olması büyük ilgi çekti.de bir anda Britanya basınının en çok konuştuğu isimlerden biri oldu.'a da konuşan Enver Yücel ortaklığa giden yolu şöyle anlattı: "BAU Global olarak geçtiğimiz yıl İngiltere'ye de gelerek, Plymouth'da MLA College isimli, denizcilik endüstrisi alanında online eğitim veren bir üniversite kurma çalışmasına başladık. Plymouth Raiders takımının kurucularıyla da bu çalışmalar sırasında tanıştık ve kendilerinin yatırım ortağı olduk.."Yücel, Türkiye Süper Ligi'nde mücadele eden ve FIBA Europe Cup'ta çeyrek finale yükselen Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü'nün başarılarını Plymouth Raiders ile de yakalamak istediklerini belirterek, "BBL'de 12 tane takım var ama hiçbiri Avrupa Ligi'nde oynamıyor. Belki biz burada Avrupa'da oynayacak bir takım çıkarabiliriz. Türkiye Basketbol Ligi, Avrupa'nın en önemli liglerinden.Basketbol alanında çok değerli koçlarımız var. Onların değerli bilgilerini burada paylaşacağız" şeklinde konuştu.Global olmanın yolununvedestek vermektengeçtiğine dikkat çekenEnver Yücel,olarakbu alanlarda ciddi yatırımlaryaptıklarını ve hâlihazırda altyapılardayetiştirdiklerinianlattı.diyen Yücel sözlerineşöyle devam etti: "Biz desporcu gelişimini en çok önemseyenkulüplerin başında geliyoruz.Bu nedenle kuvvetli bir işbirliğigerçekleştireceğiz. BahçeşehirKoleji öğrencilerimizi vesporcularımızı buraya getirerekönemli bir atılım yapmış olacağız.Öğrenciler spor eğitimialırken, elbette yabancı dil de öğrenecek,yabancı dilini geliştirmefırsatı bulacak."2017'dePlymouth Raiders'ı satın alan Richard Mollard ve Ross Mackenzie de MLA College'ın yatırım ortaklığı ile büyük bir adım attıklarını söylediler. Mollard ve Mackenzie, BAU Global'in tecrübelerinden yararlanmak için duydukları heyecanı dile getirirken,yorumunu yaptılar. Kulübün internet sitesinde degörüşüne yer verildi.BAU Global Eğitim Ağı üyesi MLA College'ın Plymouth Raiders kulübüne yatırımı Birleşik Krallık'ta büyük yankı uyandırdı. Başta BBC olmak üzere Plymouth ve medya organları anlaşmaya büyük yer ayırırken, Enver Yücel'in gelecekle ilgili planlarından da geniş olarak bahsedildi.Britanya Basketbol Ligi (BBL) ekiplerinden Plymouth Raiders, 1983'te yerel düzeyde mücadele eden iki takımın birleşmesiyle kuruldu. 1996 ve 2004 yılları arasında 6 kupayı müzesine götüren "Akıncılar", 2004 yılından bu yana Birleşik Krallık'ta basketbolun zirvesi olarak kabul edilen BBL'de mücadele ediyor. Raiders, iç saha maçlarını 4.000 kişilik Plymouth Pavilions Arena'da oynuyor. Plymouth Raiders'ın yönetimi ise 2017'den beri kulübün eski oyuncuları olan Richard Mollard ve Ross Mackenzie'de. Plymouth Raiders, MLA College'ın yatırımı sonrası, Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü ile birlikte BAU Global Eğitim Ağı'nın profesyonel liglerde yarışan iki basketbol takımından biri oldu.

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