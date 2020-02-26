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0 - 1 (MAÇ SONUCU)

, 'in 24. haftasında deplasmanda 'u 34. dakikada Tomislav Glumac'ın attığı golle 1-0 mağlup ederek üst üste 2. galibiyetini aldı ve puanını 35'e yükseltti. Kümede kalma mücadelesi veren ve son 4 maçında galibiyet yüzü göremeyen Adanaspor ise bu sonuçla 18 puanda kaldı.

AA Basketbol
Giriş Tarihi: 26.2.2020 21:19 ABONE OL
Adanaspor 0 - 1 Cesar Grup Ümraniyespor MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'in 24. haftasında Cesar Grup Ümraniyespor, deplasmanda Adanaspor'u 1-0 yendi.

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Yiğit Arslan, Hüseyin Aylak, Burak Cansız

Adanaspor: İrfan Can Eğribayat, Ahmet Dereli (Dk. 76 Utku Şen), Eren Keleş, Mehmet Sedef, Uğurcan Yazğılı, Bagayoko, Diop (Dk. 80 Hakan Barış), Hakan Çinemre, Canberk Dilaver, Savaş Polat (Dk. 46 Roni), Eze

Cesar Grup Ümraniyespor: Burak Öğür, Nouri (Dk. 82 Timur Temeltaş), Bahadır Taşdelen (Dk. 67 Gomis), Akabueze, Gökhan Süzen, Serkan Göksu, Alaaddin Okumuş, Gimbert (Dk. 90 Mücahit Can Akçay), Glumac, Muhammed Gönülaçar, Tarık Tekdal

Gol: Dk. 34 Glumac (Cesar Grup Ümraniyespor)

Kırmızı kart: Dk. 62 Eren Keleş (Adanaspor)

Sarı kartlar: Dk. 18 Diop, Dk. 44 Hakan Çinemre (Adanaspor), Dk. 33 Gökhan Süzen, 90+1 Glumac (Cesar Grup Ümraniyespor)

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Adanaspor 0 - 1 Cesar Grup Ümraniyespor (MAÇ SONUCU)
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