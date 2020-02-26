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FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde iki maça koronavirüs engeli

Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin 14. haftasında Reyer Venezia-Sopron Basket ve Famila Schio-TTT Riga maçları, İtalya'da da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edildi.

AA Basketbol
Giriş Tarihi: 26.2.2020 23:31 ABONE OL
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde iki maça koronavirüs engeli

FIBA Avrupa'dan yapılan açıklamada, İtalya'da son dönemde hızla yayılan Kovid-19 nedeniyle ev sahibi ülkenin takımları Reyer Venezia ve Famila Schio'nun rakipleriyle oynaması gereken maçların iptal edildiği belirtildi.

Açıklamada, organizasyonun devamlılığı amacıyla ilk olarak maçların yarın Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da tarafsız sahada oynanması yönünde karar alındığı, Macaristan ekibi Sopron Basket, Letonya temsilcisi TTT Riga, İtalya'dan Reyer Venezia ve Famila Schio kulübünün yetkilileri ve federasyonlarıyla yapılan görüşmelerin ardından güvenlik ve sağlık gerekçeleriyle bu karardan vazgeçilerek maçların iptal edilmesine onay verildiği bildirildi.

Maçların sonuçları, yönetmeliğin gözden geçirilmesinin ardından yetkililerin alacağı karara göre belirlenecek.

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FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde iki maça koronavirüs engeli
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