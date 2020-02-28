Valencia Basket - Fenerbahçe Beko | CANLI

Avrupa basketbolunun en prestijli organizasyonu olan Eurolegea'de 26. hafta heyecanı yaşanıyor. Bu sezon beklentilerin uzağında kalan Fenerbahçe Beko, İspanya'da Valenci ile karşı karşıya geliyor. Geçen hafta bir başka İspanyol ekibi Real Madrid'e mağlup olan sarı-lacivertli ekip, Maccabi'ye kaybeden Valencia deplasmanında galibiyet arıyor.

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VALENCIA BASKET - FENERBAHÇE BEKO | İLK ÇEYREK OYNANIYOR

La Fonteta Spor Salonu'ndaki müsabaka beIN SPORTS HD 3'ten naklen yayınlanıyor. THY Euroleague'de sezonun ilk maçında İstanbul'da oynanan maçı Valenci 100-98'lik skorla kazanmıştı.



Süper Lig'in 24. haftasının açılış maçında Beşiktaş, deplasmanda Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından siyah-beyazlı futbolcular, İdlib'te kahraman askerlerimize yönelik yapılan hain saldırıyı kınadılar.