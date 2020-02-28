Haberler > Spor Haberleri > Basketbol Haberleri > Valencia Basket - Fenerbahçe Beko | CANLI

Basket - | CANLI

Euroleague'in 26. haftasında , deplasmanda 'ya konuk oluyor. Zorlu mücadele 'nın Valencia kentindeki 'nda oynanıyor. Fenerbahçe Beko, geride kalan 25 haftalık dilimde 11 galibiyet, 14 mağlubiyet alarak 8. sırada yer alıyor. Valencia ise 12 galibiyet 13 yenilgiyle 7. durumda bulunuyor. Valencia Basket-Fenerbahçe Beko karşılaşmasını sabah.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz...

Giriş Tarihi: 28.2.2020 22:34 Güncelleme Tarihi: 28.2.2020 23:04 ABONE OL
Valencia Basket - Fenerbahçe Beko | CANLI

Avrupa basketbolunun en prestijli organizasyonu olan Eurolegea'de 26. hafta heyecanı yaşanıyor. Bu sezon beklentilerin uzağında kalan Fenerbahçe Beko, İspanya'da Valenci ile karşı karşıya geliyor. Geçen hafta bir başka İspanyol ekibi Real Madrid'e mağlup olan sarı-lacivertli ekip, Maccabi'ye kaybeden Valencia deplasmanında galibiyet arıyor.

CANLI ANLATIM

VALENCIA BASKET - FENERBAHÇE BEKO | İLK ÇEYREK OYNANIYOR

La Fonteta Spor Salonu'ndaki müsabaka beIN SPORTS HD 3'ten naklen yayınlanıyor. THY Euroleague'de sezonun ilk maçında İstanbul'da oynanan maçı Valenci 100-98'lik skorla kazanmıştı.

Süper Lig'in 24. haftasının açılış maçında Beşiktaş, deplasmanda Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından siyah-beyazlı futbolcular, İdlib'te kahraman askerlerimize yönelik yapılan hain saldırıyı kınadılar.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Valencia Basket - Fenerbahçe Beko | CANLI
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN