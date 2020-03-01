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deplasmanda ’e kaybetti! Memphis Grizzlies 105-88 Los Angeles Lakers

NBA’de ’ndan iki takım karşılaştı. Batı Konferansı lideri , ’e konuk oldu. Ev  sahibi Memphis maçı 105-88 kazandı.

Giriş Tarihi: 1.3.2020 12:42 ABONE OL
Los Angeles Lakers deplasmanda Memphis Grizzlies’e kaybetti! Memphis Grizzlies 105-88 Los Angeles Lakers

NBA'de play—off mücadelesi veren ve Batı Konferansı'nda sekizinci sırada bulunan Memphis, sahasında konferans lideri Los Angeles Lakers ile karşılaştı. Play-off'a katılmak için çok krtik olan mücadeleyi Memphis, 105-88 kazandı.

Maçın başından sonuna üstün bir oyun sergileyen Memphis galibiyete rahat uzandı. Devre arasına 12 sayı farkla giden Memphis, mücadeleyi de 18 sayı farkla kazandı. 27 sayıyla Ja Morant, 24 sayıyla Dillon Brooks ve 22 sayıyla oynayan Jonas Valančiūnas, Memphis'e galibiyeti getiren isimler oldu.,


Lakers'ta ise LeBron James 19, Anthony Davis ise 15 sayıyla takımın en skorer isimleri oldular.

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Los Angeles Lakers deplasmanda Memphis Grizzlies’e kaybetti! Memphis Grizzlies 105-88 Los Angeles Lakers
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