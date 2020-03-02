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- maçına koronavirüs engeli

son 16 turunda 4 Mart Çarşamba günü oynanması planlanana - maçı, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle İtalya'ya uyguladığı seyahat kısıtlaması sebebiyle ertelendi.

AA Basketbol
Giriş Tarihi: 2.3.2020 21:56 Güncelleme Tarihi: 2.3.2020 22:24 ABONE OL
Darüşşafaka Tekfen - Segafredo Virtus Bologna maçına koronavirüs engeli

Basketbol ULEB Avrupa Kupası'nda Darüşşafaka Tekfen'in Segafredo Virtus Bologna'yı ağırlayacağı maç, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle İtalya'ya uyguladığı seyahat kısıtlaması yüzünden ertelendi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, Darüşşafaka Tekfen'in son 16 turu E Grubu 6. haftasında 4 Mart Çarşamba günü Segafredo Virtus Bologna'yı ağırlayacağı mücadelenin, koronavirüs tedbirleri kapsamında İtalya ekibinin Türkiye'ye girmesi mümkün olmadığı için ertelendiği duyuruldu.

Açıklamada, İçişleri Bakanlığının son 14 günde İtalya'da bulunmuş yolcuların Türkiye'ye girmesine yönelik kısıtlama getirmesi nedeniyle bu kararın alındığı ifade edildi.

Karşılaşmanın farklı bir ülke ve tarihte oynanması konusunda değerlendirmelerin yapıldığı, bu kararın ilerleyen günlerde açıklanacağı belirtildi.

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Darüşşafaka Tekfen - Segafredo Virtus Bologna maçına koronavirüs engeli
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