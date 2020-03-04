CANLI | Maccabi FOX Tel Aviv - Anadolu Efes

THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasında Anadolu Efes, Maccabi FOX Tel Aviv'e konuk oluyor. TSİ 22.15'te başlayan ve Menora Mivtachim Arena'da oynanan karşılaşmayı Sasa Pukl, Olegs Latisevs, Anne Panther hakem üçlüsü yönetiyor. Müsabaka beIN Sports 3'ten naklen yayınlanıyor.

THY Avrupa Ligi'nde bu sezon çok iyi bir performans gösteren ve son 11 maçını üst üste kazanan lacivert-beyazlılar, 23 galibiyet ve 3 mağlubiyetle lider durumda bulunuyor.

Maccabi FOX Tel Aviv - Anadolu Efes | Son çeyrek oynanıyor

Maccabi FOX Tel Aviv 21-11 Anadolu Efes | İlk çeyrek sonucu

Maccabi FOX Tel Aviv 36-42 Anadolu Efes | İlk yarı sonucu

Maccabi FOX Tel Aviv 57-59 Anadolu Efes | Üçüncü çeyrek sonucu

Anadolu Efes, ligde oynadığı son karşılaşmada Almanya'nın Alba Berlin takımını deplasmanda 99-86 mağlup etmişti. Maccabi FOX ise Yunanistan'ın Olympiakos takımını evinde 71-70 yenmeyi başarmıştı.

Avrupa'daki 685. maç

Anadolu Efes, Maccabi FOX müsabakasıyla Avrupa kupalarındaki 685. maçına çıkıyor. Lacivert-beyazlı takım, Avrupa arenasında oynadığı 684 karşılaşmada 387 galibiyet ve 297 yenilgi aldı. 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı Avrupa Ligi'nde 437. maçına çıkacak Anadolu Efes, bu organizasyonda bugüne kadar oynadığı 436 karşılaşmada 230 galibiyet ve 206 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes ile Maccabi FOX Avrupa kupalarında bugüne kadar 28 kez karşılaşırken, lacivert-beyazlılar 16 galibiyet ve 12 mağlubiyet aldı. İki ekip arasında FIBA organizasyonlarında oynanan 11 maçta Anadolu Efes 7 galibiyet alırken, 4 maçta salondan yenilgiyle ayrıldı.

İki takım arasında THY Avrupa Ligi'nde oynanan 17 karşılaşmada ise Anadolu Efes 9 galibiyet alırken, 8 kez mağlup oldu. Söz konusu takımlar arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Anadolu Efes 99-79 kazanmıştı.