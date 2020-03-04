Fenerbahçe'ye kötü haber! İki yıldız isim...

BUGÜN NELER OLDU

Fenerbahçe Beko, Euroleague'de bugün Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız ile karşı karşıya gelecek. Play-off'a kalmak için çok kritik bir mücadeleye çıkacak olan Fenerbahçe Beko'ya maç öncesi iki yıldız isimden kötü haber geldi.26 maçta aldığı 12 galibiyetle 10. sırada bulunan Fenerbahçe Beko, bugün kazandığı takdirde 7. sıraya kadar yükselecek ve Euroleague'in son 3 haftasına girilirken, play-off yarışında ipleri eline alacak. Ancak kritik Kızılyıldız maçı öncesi Fenerbahçe Beko, iki kötü haberle sarsıldı. Takımın kısa rotasyonu için son derece önemli olan iki isim Kostas Sloukas ve James Nunnaly, Kızılyıldız karşısında forma giyemeyecek.