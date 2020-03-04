Maccabi Fox Tel Aviv - Anadolu Efes maçı için son dakika seyirci kararı

THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes'in bu akşam TSİ 22.15'te deplasmanda İsrail temsilcisi Maccabi FOX Tel Aviv ile oynayacağı mücadele koronavirüs tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda seyirciyle oynanacak.

İsrail Sağlık Bakanlığı'nın ülkede 5 bin kişiden fazla kişinin aynı yerde olmasının sakıncalı olduğunu duyurmasının ardından THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasında bu akşam oynanacak Maccabi FOX - Anadolu Efes karşılaşmasına ilk etapta seyirci alınmamasına karar verilirken maçın başlamasına kısa bir süre kala sınırlı sayıda seyircinin salona alınmasına karar verildi

Maçın bütün biletlerinin tükenmesine rağmen, 5 bin civarında basketbolseverler mücadeleyi tribünden takip edebilecek.

JUVENTUS - MİLAN MAÇINA KORONAVİRÜS ENGELİ