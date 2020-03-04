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- maçı seyircisiz oynanacak

'in 'i konuk edeceği 27. hafta karşılaşması koronavirüs önlemi gerekçesiyle seyircisiz oynanacak.

Giriş Tarihi: 4.3.2020 19:39 Güncelleme Tarihi: 4.3.2020 20:06 ABONE OL
Maccabi Fox Tel Aviv - Anadolu Efes maçı seyircisiz oynanacak

THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasında Anadolu Efes, İsrail temsilcisi Maccabi Fox Tel Aviv'e konuk oluyor.

Maccabi Fox Tel Aviv yönetimi geçtiğimiz günlerde TSİ 22.15'te başlayacak ve Menora Mivtachim Arena'da oynanacak maç için satışa sunulan tüm biletlerin tükendiğini açıklamıştı.

Buna karşın gelen son dakika bilgisine göre koronavirüse önlem amaçlı olarak müsabakaya taraftar alınmayacak.

Turnuvada geride kalan 26 maç sonunda Anadolu Efes 23 galibiyetle zirvede yer alırken Maccabi Fox Tel Aviv 18 galibiyetle sıralamanın 4. basamağında.

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Maccabi Fox Tel Aviv - Anadolu Efes maçı seyircisiz oynanacak
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