Boston Celtics, Cleveland'ı yendi! Cleveland Cavaliers 106-112 Boston Celtics (MAÇ SONUCU)

NBA'de Quicken Loans Arena'da Cleveland Cavaliers ile Boston Celtics karşı karşıya geldi. Doğu Konferansı'nda üçüncü sırada bulunan Boston, konferans sonuncusu Cleveland'ı 112-106 devirmeyi başardı.

Boston adına maça damga vuran isim Jayson Tatum oldu. 32 sayı kaydeden Tatum'un başrolde olduğu galibiyete katkı veren diğer isimler 22 sayıyla Ojeleye ve 18 sayıyla Marcus Smart oldu.

Parkeden yenik ayrılan Cleveland'da ise Collin Sexton 41 sayı, Kevin Love 26 sayı atarken, milli basketbolcu Cedi Osman 13 sayıyla oynadı.

Bu sonucun ardından 62 maç sonunda Boston 42. galibiyetini, Cleveland ise 45. mağlubiyetini aldı.