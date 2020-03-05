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, Cleveland'ı yendi! 106-112 Boston Celtics (MAÇ SONUCU)

'de 'ın formasını giydiği , evinde konuk ettiği 'e 112-106 mağlup oldu. Bu sezon parkeden 45. kez yenik ayrılan Cavaliers'da milli basketbolcu Cedi Osman, 13 sayı 5 ribaundla oynadı. Mücadelenin en skorer ismi Cleveland adına 41 sayı Sexton olurken, Boston'dan 32 sayı kaydetti.

Giriş Tarihi: 5.3.2020 13:32 ABONE OL
Boston Celtics, Cleveland'ı yendi! Cleveland Cavaliers 106-112 Boston Celtics MAÇ SONUCU

NBA'de Quicken Loans Arena'da Cleveland Cavaliers ile Boston Celtics karşı karşıya geldi. Doğu Konferansı'nda üçüncü sırada bulunan Boston, konferans sonuncusu Cleveland'ı 112-106 devirmeyi başardı.

Boston adına maça damga vuran isim Jayson Tatum oldu. 32 sayı kaydeden Tatum'un başrolde olduğu galibiyete katkı veren diğer isimler 22 sayıyla Ojeleye ve 18 sayıyla Marcus Smart oldu.

Parkeden yenik ayrılan Cleveland'da ise Collin Sexton 41 sayı, Kevin Love 26 sayı atarken, milli basketbolcu Cedi Osman 13 sayıyla oynadı.

Bu sonucun ardından 62 maç sonunda Boston 42. galibiyetini, Cleveland ise 45. mağlubiyetini aldı.

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Boston Celtics, Cleveland'ı yendi! Cleveland Cavaliers 106-112 Boston Celtics (MAÇ SONUCU)
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