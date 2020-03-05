Fenerbahçe Beko Kızılyıldız’ı devirdi

THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Kızılyıldız'ı 66-63 mağlup etti. İlk çeyreği 22-20 kazanan Kanarya, soyunma odasına da 41-37 önde gitti. Üçüncü periyotta Sırbistan ekibi toparlanıp skoru eşitledi: 51-51. Final periyodunda oyuna ağırlığını koyan sarı-lacivertliler, parkeden 66-63 galip ayrıldı.Kalinic 10 sayı, 2 ribaunt ve 2 asistle temsilcimizin en skoreri oldu ve Kanarya üst üste 2. maçını kazandı.THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasında İsrail ekibi Maccabi FOX Tel Aviv'e konuk olan Anadolu Efes, koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanan maçı 77-75 kaybetti. Lider durumdaki lacivert-beyazlıların 11 maçlık serisi sona erdi.FIBA Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında Ukrayna ekibi Kiev Basket'e konuk olan Karşıyaka, rakibini 89-71 mağlup etti. İlk çeyreği 21-20 geride kapatan Kaf-Kaf, sonraki periyotları 48-40, 67-60 ve 89-71 aldı.FIBA Erkekler Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında Bahçeşehir Koleji, Letonya temsilcisi Ventspils'i 78-77 yendi. İlk üç çeyreği mağlup kapatan kırmızılacivertliler, final periyodunda ise fişi çekti.Şampiyonlar Ligi Son 16 turunun ilk maçında Beşiktaş'ı 89-78 mağlup eden Türk Telekom, çeyrek final avantajını kaptı. Eşleşmedeki 2'nci maç, 11 Mart Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak.ULEB Avrupa Kupası Top 16 turunun son haftasında TOFAŞ, Andorra ekibi Morabanc'ı 97-94 yendi. Bursa temsilcisi grubu ikinci bitirerek, çeyrek finalde Yunanistan ekibi Promitheas Patras ile eşleşti.

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