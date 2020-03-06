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liderlik aşkına ’u ağırlıyor!

Euroleague’de çok formda bir yıl geçiren ve normal sezon liderliği için büyük avantaj yakalayan , evinde temsilcisi ’u ağırlıyor. Anadolu Efes – Olympiakos mücadelesinin sabah.com.tr’den takip edebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 6.3.2020 20:32 Güncelleme Tarihi: 6.3.2020 21:04 ABONE OL
Anadolu Efes liderlik aşkına Olympiakos’u ağırlıyor!

Euroleague'de çok formda bir yıl geçiren ve normal sezon liderliği için büyük avantaj yakalayan Anadolu Efes, evinde Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u ağırlıyor. Anadolu Efes – Olympiakos mücadelesinin sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Oynadığı 27 maçta aldığı 23 galibiyetle Euroleague lideri olan Anadolu Efes, sahasında Olympiakos'u ağırlıyor. Anadolu Efes sezonu lider bitirmek, Olympikos ise play-off'a kalabilmek için kazanmak istiyor. Anadolu Efes, kazandığı takdirde Eurolegue normal sezonunun bitmesine iki maç kala zirvede en yakın takipçisi ile olan galibiyet farkını 2'ye çıkaracak. Olympiakos ise 12 galibiyetli 5 takımın arasında ve play-off son sırası için mücadele veriyor.

İLK PERİYOT | ANADOLU EFES 29-24 OLYMPIAKOS
MÜCADELEDE İKİNCİ PERİYOT OYNANIYOR!

FENERBAHÇE BEKO EUROLEAGUE'DE KHİMKİ DEPLASMANINDA!

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Anadolu Efes liderlik aşkına Olympiakos’u ağırlıyor!
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