Anadolu Efes liderlik aşkına Olympiakos’u ağırlıyor!

Euroleague'de çok formda bir yıl geçiren ve normal sezon liderliği için büyük avantaj yakalayan Anadolu Efes, evinde Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u ağırlıyor. Anadolu Efes – Olympiakos mücadelesinin sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.



Oynadığı 27 maçta aldığı 23 galibiyetle Euroleague lideri olan Anadolu Efes, sahasında Olympiakos'u ağırlıyor. Anadolu Efes sezonu lider bitirmek, Olympikos ise play-off'a kalabilmek için kazanmak istiyor. Anadolu Efes, kazandığı takdirde Eurolegue normal sezonunun bitmesine iki maç kala zirvede en yakın takipçisi ile olan galibiyet farkını 2'ye çıkaracak. Olympiakos ise 12 galibiyetli 5 takımın arasında ve play-off son sırası için mücadele veriyor.



İLK PERİYOT | ANADOLU EFES 29-24 OLYMPIAKOS

MÜCADELEDE İKİNCİ PERİYOT OYNANIYOR!

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