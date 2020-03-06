Fenerbahçe Beko Euroleague'de Khimki deplasmanında!

Euroleague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, Khimki deplasmanına konuk oluyor. Mücadele, play-off mücadelesi açısından çok kritik. Karşılaşmayı sabah.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.



Bu sene Euroleague'de başarısız bir sezon geçiren Fenerbahçe Beko, play-off'a kalmak için çok önemli bir maça çıkıyor. Valencia ve Panathinaikos'un kaybetmesiyle play-off şansı artan Fenerbahçe Beko, bugün kazanırsa büyük avantaj elde edecek.



Kritik mücadele öncesi Khimki 27 maçta 12, Fenerbahçe Beko ise 13 galibiyet aldı.



İLK PERİYOT | KHIMKI 26-18 FENERBAHÇE BEKO

İKİNCİ PERİYOT | KHIMKI 41-40 FENERBAHÇE BEKO



ÜÇÜNCÜ PERİYOT OYNANIYOR

FENERBAHÇE ÖZNUR KABLO 73 - 65 ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (MAÇ SONUCU)