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Beko Euroleague'de deplasmanında!

Euroleague’deki temsilcilerimizden Beko, deplasmanına konuk oluyor. Mücadele, play-off mücadelesi açısından çok kritik. sabah.com.tr’den canlı takip edebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 6.3.2020 20:00 Güncelleme Tarihi: 6.3.2020 21:06 ABONE OL
Fenerbahçe Beko Euroleague'de Khimki deplasmanında!

Euroleague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, Khimki deplasmanına konuk oluyor. Mücadele, play-off mücadelesi açısından çok kritik. Karşılaşmayı sabah.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

Bu sene Euroleague'de başarısız bir sezon geçiren Fenerbahçe Beko, play-off'a kalmak için çok önemli bir maça çıkıyor. Valencia ve Panathinaikos'un kaybetmesiyle play-off şansı artan Fenerbahçe Beko, bugün kazanırsa büyük avantaj elde edecek.

Kritik mücadele öncesi Khimki 27 maçta 12, Fenerbahçe Beko ise 13 galibiyet aldı.

İLK PERİYOT | KHIMKI 26-18 FENERBAHÇE BEKO
İKİNCİ PERİYOT | KHIMKI 41-40 FENERBAHÇE BEKO

ÜÇÜNCÜ PERİYOT OYNANIYOR FENERBAHÇE ÖZNUR KABLO 73 - 65 ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (MAÇ SONUCU)

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Fenerbahçe Beko Euroleague'de Khimki deplasmanında!
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