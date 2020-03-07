Fenerbahçe avantajı kaybetti

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THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko, deplasmanda Rusya temsilcisi BC Khimki'ye 82-68 mağlup oldu. Play-Off potası için önem taşıyan maçın ilk yarısında iki takım da karşılıklı sayılar buldu.Khimki, avantajını son çeyreğe de taşıdı: 64-54. Final periyodunda farkı kapatamayan Kanarya, parkeden 82-68 mağlup ayrıldı. İlk maçı 13 sayıyla kazanan temsilcimiz, karşılaşmayı 14 sayı farkla kaybettiğinden ikili averaj üstünlüğünü de rakibine kaptırdı.