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avantajı kaybetti

Beko, THY ’nde Play-Off potasındaki rakibi Khimki’ye boyun eğdi. 14 sayı farkla kaybeden sarı-lacivertliler, ikili averaj üstünlüğünü kaptırdı

Giriş Tarihi: 7.3.2020 ABONE OL
Fenerbahçe avantajı kaybetti
THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko, deplasmanda Rusya temsilcisi BC Khimki'ye 82-68 mağlup oldu. Play-Off potası için önem taşıyan maçın ilk yarısında iki takım da karşılıklı sayılar buldu. Kanarya devrenin bitimine 1 saniye kala 40-38 öndeydi ancak rakibin üçlüğüyle soyunma odasına 41-40 mağlup gitti. Khimki, avantajını son çeyreğe de taşıdı: 64-54. Final periyodunda farkı kapatamayan Kanarya, parkeden 82-68 mağlup ayrıldı. İlk maçı 13 sayıyla kazanan temsilcimiz, karşılaşmayı 14 sayı farkla kaybettiğinden ikili averaj üstünlüğünü de rakibine kaptırdı.
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Fenerbahçe avantajı kaybetti
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