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Ne yaptın !

, THY Avrupa Ligi’nde sahasında Olympiakos’u 91-79 mağlup etti. Çiçeği burnunda milli basketbolcumuz, 10’u üçlük olmak üzere 40 sayıyla yıldızlaştı

Giriş Tarihi: 7.3.2020 ABONE OL
Ne yaptın Shane Larkin!

THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasında lider Anadolu Efes, sahasında Yunan temsilcisi Olympiakos'u 91-79 mağlup etti. Milli basketbolcumuz Shane Larkin, 10'u üçlük olmak üzere 40 sayı atarak yıldızlaştı. Daha önce bu platformda 10 üçlük atmayı başaran iki kişi vardı: Andrew Goudelock ile Larkin... Tekrar 10 üçlük attı ancak rekoru kıramadı. Efes, mücadelenin ilk periyodunu 29-24 önde tamamladı. Devre arasına 22-17 üstün giden lacivert- beyazlılar, final periyoduna geçerken de 72-55 öndeydi. Parkeden 91-79 galip ayrılan temsilcimiz, Maccabi mağlubiyetini unutturdu.

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Ne yaptın Shane Larkin!
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