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Beko, 19 sayı öne geçtiği maçta karşısında geri düşse de ’ın bitime 2.9 saniye kala attığı basketle kazandı

Giriş Tarihi: 9.3.2020 ABONE OL
Fenerbahçe son nefeste
ING Basketbol Süper Ligi'nde derbinin galibi, Beşiktaş'ı Boby Dixon'ın bitime 2.9 saniye kala attığı mini hook shot ile 74-73 yenen Fenerbahçe oldu. Maçın ilk 3 çeyreğinde üstün olan ve farkı 19 sayıya kadar çıkaran rakibi karşısında Beşiktaş son periyotta müthiş bir geri dönüşe imza atarak bitime 21 saniye kala Birkan Batuk'un üç sayılık basketiyle 73-72 öne geçti. Fenerbahçe hücumunda Dixon'ın boyalı alandan ürettiği basket ile bitime 2.9 saniye kala skor 73-74 oldu. Mola sonrası topu rakip sahadan oyuna sokan Beşiktaş'ta Birkan'ın üçlüğü basket olmayınca maçı Fenerbahçe kazandı.

BÜYÜK UTANÇ!
Fenerbahçe Başantrenörü Obradovic, oyuncularının performansından memnun olmadığını söyledi: "Bu oynayış şeklimiz büyük bir utançtı. Oyuncularım birçok şeyi anlamıyor. Kendi dünyalarında yaşıyorlar. Takım içinde ciddi problem var. Maçı kazanmamız mucizeydi."
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Fenerbahçe son nefeste
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