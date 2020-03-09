Fenerbahçe son nefeste

ING Basketbol Süper Ligi'nde derbinin galibi, Beşiktaş'ı Boby Dixon'ın bitime 2.9 saniye kala attığı mini hook shot ile
74-73 yenen Fenerbahçe oldu. Maçın ilk 3 çeyreğinde üstün olan ve farkı 19 sayıya kadar çıkaran rakibi karşısında Beşiktaş son periyotta müthiş bir geri dönüşe imza atarak bitime 21 saniye kala
Birkan Batuk'un üç sayılık basketiyle 73-72
öne geçti. Fenerbahçe hücumunda Dixon'ın boyalı alandan ürettiği basket ile bitime 2.9 saniye kala skor 73-74 oldu.
Mola sonrası topu rakip sahadan oyuna sokan Beşiktaş'ta Birkan'ın üçlüğü basket olmayınca maçı Fenerbahçe kazandı.
BÜYÜK UTANÇ!
Fenerbahçe Başantrenörü Obradovic, oyuncularının performansından memnun olmadığını söyledi: "Bu oynayış şeklimiz büyük bir utançtı. Oyuncularım birçok şeyi anlamıyor. Kendi dünyalarında yaşıyorlar. Takım içinde ciddi problem var. Maçı kazanmamız mucizeydi."