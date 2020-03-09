Fenerbahçe son nefeste

BUGÜN NELER OLDU

ING Basketbol Süper Ligi'nde derbinin galibi, Beşiktaş'ı74-73 yenen Fenerbahçe oldu. Maçın ilk 3 çeyreğinde üstün olan ve farkı 19 sayıya kadar çıkaran rakibi karşısında Beşiktaş son periyotta müthiş bir geri dönüşe imza atarakBirkan Batuk'un üç sayılık basketiyleöne geçti.Mola sonrası topu rakip sahadan oyuna sokan Beşiktaş'ta Birkan'ın üçlüğü basket olmayınca maçı Fenerbahçe kazandı.Fenerbahçe Başantrenörü Obradovic, oyuncularının performansından memnun olmadığını söyledi: "Bu oynayış şeklimiz büyük bir utançtı. Oyuncularım birçok şeyi anlamıyor. Kendi dünyalarında yaşıyorlar. Takım içinde ciddi problem var. Maçı kazanmamız mucizeydi."