SON DAKİKA

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'de şok gelişme! Takım karantinaya alındı

'de ortaya çıkan ve daha sonra tüm spor organizasyonlarının birer birer ertelenmesine sebep olan koronavirüsün son kurbanı EuroLeague oldu. Tüm karşılaşmaların ikinci bir açıklamaya kadar askıya alındığı ligde en büyük şoku yaşadı. ispanyol devinde bir basketbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Bu gelişmenin ardından aynı yerde antrenman yaptıkları belirtilen Real Madrid Futbol Takımı da karantinaya alındı...

Giriş Tarihi: 12.3.2020 13:50 Güncelleme Tarihi: 12.3.2020 14:20 ABONE OL
Real Madrid'de şok gelişme! Takım karantinaya alındı

Real Madrid Basketbol Takımı'ndan bir oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı. Oyuncunun ismi kamuoyuyla paylaşılmazken, tüm takım karantina altına alındı.

Dünyada gerçekleşen koronavirüs salgını sonrası spor dünyasından bir çok isim virüsten etkilenirken son haber Real Madrid Basketbol takımından geldi. Takımdan bir oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıkarken, oyuncunun ismiyle alakalı bir bilgilendirme yapılmadı. Tüm takım bu olay üzerine karantina altına alınırken aynı tesisi kullanan basketbol ve futbol takımları da karantina altına alındı.

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Real Madrid'de şok gelişme! Takım karantinaya alındı
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