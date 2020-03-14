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79-74

ING Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında seyircisiz oynanan maçta deplasmanda 'yı 79-74 yendi.

Giriş Tarihi: 14.3.2020 17:16 Güncelleme Tarihi: 14.3.2020 17:17 ABONE OL
Galatasaray Doğa Sigorta 79-74 Pınar Karşıyaka

Bu sonuçla Pınar Karşıyaka 20. galibiyetini elde ederken, Galatasaray Doğa Sigorta 7. yenilgisini aldı.

Karşılaşmaya hücumda yüksek yüzdeli isabetlerle başlayan Pınar Karşıyaka, ilk 6 dakikayı 16-7 üstün bitirdi. Farkı 8. dakikada çift hanelere çıkaran (12-23) İzmir temsilcisi, ilk çeyreği 29-22 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte iki takım da savunmasını sertleştirdi ve Pınar Karşıyaka, 15. dakikayı 37-29 önde geçti. Pınar Karşıyaka soyunma odasına 13 sayılık avantajla gitti: 36-49.

Üçüncü çeyrekte boyalı alandan sayılar üreten Galatasaray Doğa Sigorta, 26. dakikada farkı tek hanelere düşürdü: 49-56. Pınar Karşıyaka final periyoduna 58-52 önde girdi.

Final periyodunun başında Pınar Karşıyaka farkı çift hanelere (52-62) çıkarmasına rağmen sarı-kırmızılılar 7-0'lık seriyle 34. dakikada farkı 3'e indirdi: 59-62. Kalan sürede üstünlüğünü koruyan Pınar Karşıyaka, sahadan 79-74 galip ayrıldı.

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Galatasaray Doğa Sigorta 79-74 Pınar Karşıyaka
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