İşte şampiyonluk yolunda kalan maçlar! Trabzonspor, Başakşehir, Galatasaray ve Beşiktaş...

Süper Lig'de 26. hafta şampiyonluk yarışı açısından çok kritik maçlara ev sahipliği yaptı. Lider Trabzonspor sahasında 2. sıradaki Medipol Başakşehir'i ağırlarken, bu iki takımın en yakın takipçisi Galatasaray ise sahasında derbide Beşiktaş'ı ağırladı. Gol bakımından kısır geçen bu iki maçta Trabzonspor sahasında Başakşehir ile 1-1 berabere kalırken, Galatasaray - Beşiktaş maçında ise gol sesi çıkmadı ve iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı. Zirveyi yakından ilgilendiren bir diğer maçta ise Sivasspor, Antalyaspor deplasmanında sahaya çıkacak. Sivasspor kazandığı takdirde puanını 52 yapacak ve Galatasaray'ı dördüncü sıraya iterek 52 puanla üçüncü sıraya yerleşecek. İşte Süper Lig'de matematiksel olarak şampiyonluk şansı olan takımların kalan maçları...



1) TRABZONSPOR (53): Göztepe (D), Alanyaspor (D), Ankaragücü, Galatasaray (D), Antalyaspor, Denizlispor (D), Konyaspor, Kayserispor (D)

2) M. BAŞAKŞEHİR (53): Alanyaspor, Ankaragücü (D), Galatasaray, Antalyaspor (D), Denizlispor, Konyaspor (D), Kayserispor, Kasımpaşa (D)

3) GALATASARAY (50): Ç. Rizespor (D), Gaziantep FK, M. Başakşehir (D), Trabzonspor, Alanyaspor (D), Ankaragücü (D), Göztepe, Antalyaspor (D)

4) SİVASSPOR (49): Antalyaspor (D), Denizlispor, Konyaspor (D), Kayserispor, Kasımpaşa (D), Y. Malatyaspor, Fenerbahçe (D), G.Birliği, Göztepe (D)

5) BEŞİKTAŞ (44): Antalyaspor, Denizlispor (D), Konyaspor, Kayserispor (D), Kasımpaşa, Y. Malatyaspor (D), Fenerbahçe, G.Birliği (D)

6) ALANYASPOR (43): M. Başakşehir (D), Trabzonspor, Göztepe (D), Ankaragücü (D), Galatasaray, Antalyaspor (D), Denizlispor, Konyaspor (D)

7) FENERBAHÇE (40): Kayserispor, Kasımpaşa (D), Y. Malatyaspor, Göztepe, G.Birliği (D), Sivasspor, Beşiktaş (D), Ç. Rizespor

8) GÖZTEPE (34): Ç. Rizespor, Trabzonspor, Y. Malatya (D), Alanyaspor, Fenerbahçe (D), Ankaragücü, G.Birliği, Galatasaray (D), Sivasspor

9) GAZİANTEP FK (32): Ankaragücü, Galatasaray (D), Antalyaspor, Denizlispor (D), Konyaspor, Kayserispor (D), Kasımpaşa, Y. Malatyaspor (D)

10) DENİZLİSPOR (31): Sivasspor (D), Beşiktaş, Ç. Rizespor (D), Gaziantep FK, M. Başakşehir (D), Trabzonspor, Alanyaspor (D), Ankaragücü

SÜPER LİG'DE GÜNCEL PUAN DURUMU

1-) Trabzonspor 53 puan

2-) M.Başakşehir 53 puan

3-) Galatasaray 50

4-) Sivasspor 49 puan (1 maçı eksik)

5-) Beşiktaş 44 puan

6-) Alanyaspor 43 puan

7-) Fenerbahçe 40 puan

8-) Göztepe 34 puan (1 maçı eksik)

9-) Gaziantep FK 32 puan

10-) Denizlispor 31 puan

11-) Gençlerbirliği 28 puan

12-) Antalyaspor 27 puan (1 maçı eksik)

13-) Kasımpaşa 26 puan

14-) İH Konyaspor 26 puan

15-) BTC Turk Y.Malatyaspor 25 puan

16-) Çaykur Rizespor 25 puan (1 maçı eksik)

17-) MKE Ankaragücü 23 puan

18-) İM Kayserispor 22 puan

GALATASARAY 0 - 0 BEŞİKTAŞ (MAÇ SONUCU)