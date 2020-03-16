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Fenerbahçeli basketbolcu ’den virüs açıklaması:“’nin gibi olmasını istemiyorum!”

Fenerbahçeli basketbolcu , ’nin korona virüste ülkesi gibi olamaması için Türk halkına evden çıkmamaları konusunda çağrı yaptı.

Giriş Tarihi: 16.3.2020 12:28 Güncelleme Tarihi: 16.3.2020 12:35 ABONE OL
Fenerbahçeli basketbolcu Gigi Datome’den virüs açıklaması:“Türkiye’nin İtalya gibi olmasını istemiyorum!”

Fenerbahçe Beko'nun İtalyan basketbolcusu Gigi Datome, sosyal medya hesabından Türk halkına korona virüs salgını hakkında çağrıda bulundu. Ülkesinin zor bir durumda olduğunu ve Türkiye'nin de bu duruma düşmesini istemediğini belirten Datome, "Türkiye'de henüz acil bir durum olmadığını görüyorum. Virüsün yayılmasını önlemek için yapmanız gereken tek şey evde kalmak. Havanın çok güzel olduğunu biliyorum ama sağlıktan bahsediyorum. Lütfen evinizde kalın. Kalabalık yerlerden kaçının. Türkiye'nin İtalya ile aynı duruma düşmesini gerçekten istemiyorum" açıklamasını yaptı.

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Fenerbahçeli basketbolcu Gigi Datome’den virüs açıklaması:“Türkiye’nin İtalya gibi olmasını istemiyorum!”
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