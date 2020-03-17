Türkiye’de acil durum yok

Fenerbahçe'de 5. sezonunu geçiren, basketbolseverlerin en sevdiği isimlerden biri olan Gigi Datome, önemli açıklamalar yaptı. Ülkesi İtalya'nın zor günler geçirdiğini belirten Datome, sosyal medya hesabından tamamını Türkçe yaptığı açıklamasında herkesi tedbirli olmaya davet etti: "Türk dostlarım… Ülkemin içinde olduğu acı durumu biliyorsunuz. Türkiye'de henüz acil bir durum olmadığını görüyorum. Virüsün yayılmasını önlemek için yapabileceğiniz tek şey evde kalmak. Havanın çok güzel olduğunu biliyorum ama sağlıktan bahsediyoruz. Lütfen elinizden geldiği müddetçe evde kalın. Ellerinizi yıkayın, kalabalık yerlerden kaçın. Türkiye'nin İtalya ile aynı duruma düşmesini istemiyorum."