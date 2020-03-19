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antrenmanı iptal etti

Başantrenörü , bugünkü idmanı iptal ederek oğlu Sarp ile birlikte evinin bahçesinde oynadı.

İHA Basketbol
Giriş Tarihi: 19.3.2020 16:57 ABONE OL
Ergin Ataman antrenmanı iptal etti

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, bugünkü idmanı iptal ederek oğlu Sarp ile birlikte evinin bahçesinde basketbol oynadı.

Korona virüs salgını nedeniyle Avrupa'nın birçok ülkesinde spor organizasyonları ertelenirken, Anadolu Efes de bugün antrenmanını iptal etti. ING Basketbol Süper Ligi'nde bu hafta evindeki Bahçeşehir Koleji karşılaşması hazırlıkları için bugün Merter Anadolu Efes Spor Kulübü Tesisleri'nde yapılması planlanan antrenmanı Başantrenör Ergin Ataman ve teknik heyeti iptal etti.

Ergin Ataman antrenmanın iptal edilmesinin ardından evinin bahçesinde oğlu Sarp Ataman ile basketbol oynadı.

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Ergin Ataman antrenmanı iptal etti
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