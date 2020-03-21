Fenerbahçe'den yapılan açıklamada erkek basketbol takımında bazı oyuncular ve idari kadro çalışanlarında korona virüsü belirtilerine rastlandığı bildirdi.

Dünyada gerçekleşen korona virüs salgınında bir çok sporcu bu salgına yakalanırken, Fenerbahçe cephesinden bir açıklama geldi. Fenerbahçe Beko'da oynayan bazı basketbol ve idari kadro üyelerinde korona virüs belirtilerine rastlanırken, takımın daha detaylı tarama testleri için hastanelere yönlendirildiği belirtildi.

Fenerbahçe, en son yurt dışında Rusya'da oynadı. Sarı-lacivertliler, THY Euroleague maçı için 6 Mart tarihinde Khimki Moskova ile deplasmanda karşılaşmış ardından ING Basketbol Süper Ligi'nde 8 Mart'ta Beşiktaş ve 15 Mart'ta da Tofaş ile oynamıştı.



FENERBAHÇE BEKO TÜRKİYE'DE BEŞİKTAŞ VE TOFAŞ İLE OYNADI!

Fenerbahçe Beko, son 14 gün içerisinde ING Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş ve TOFAŞ ile karşılaştı. TOFAŞ ise son 17 gün içerisinde İspanya takımı Andorra ile; Beşiktaş ise son 14 gün içerisinde Telekom ve Bursa ile karşılaştı.



İŞTE FENERBAHÇE'DEN YAPILAN AÇIKLAMA

Basketbol A Takımımızda yapılan rutin kontroller sonrasında A Takımımızdan bazı oyuncularımız ile idari kadro çalışanlarımızda yeni tip Corona virüs (Covid-19) belirtilerine rastlanmıştır.



Belirtilerin tespit edilmesiyle birlikte sağlık heyetimiz duruma ivedilikle müdahale etmiş, takımımız detaylı tarama testleri için hastaneye yönlendirilmiştir.



Hastane taramaları sonrasında detaylı bilgilendirme kamuoyuna duyurulacaktır.



Fenerbahçe Spor Kulübü



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