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Beko'nun ligde son maçını yaptığı 'tan açıklama

Beko Erkek A Takımı'nda bazı oyuncu ve idari kadrodan isimlerde koronavirüs belirtisine rastlandığı açıklandı. Sarı-lacivertli ekipten yapılan duyuru sonrası gözler, Fenerbahçe'nin son dönemde karşılaştığı rakiplere çevrildi. Bu takımlardan biri olan cephesi ise konuyla alakalı merak edilenleri cevapladı. TOFAŞ'ta genel menajer , "Herhangi bir belirtisi olan basketbolcumuz yok. Bütün önlemlerimizi aldık, bekliyoruz." şeklinde konuştu. TOFAŞ, ligler ertelenmeden önce Fenerbahçe Beko ile son karşılaşan takımdı.

AA Basketbol
Giriş Tarihi: 21.3.2020 15:31 Güncelleme Tarihi: 21.3.2020 15:45 ABONE OL
Fenerbahçe Beko'nun ligde son maçını yaptığı TOFAŞ'tan açıklama

Bazı oyuncu ve idari kadro çalışanlarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) belirtileri görülen Fenerbahçe Beko'nun, erteleme kararı öncesi ING Basketbol Süper Ligi'nde karşılaştığı son takım olan TOFAŞ'ta genel menajer Tolga Öngören, "Herhangi bir belirtisi olan basketbolcumuz yok. Bütün önlemlerimizi aldık, bekliyoruz." açıklamasında bulundu.

Öngören, Fenerbahçe Beko'nun açıklamasını üzüntüyle karşıladıklarını söyledi.

Temennilerinin, test sonucunun negatif çıkması olduğunu belirten Öngören, şöyle konuştu: "Maalesef açıklamayı öğrendiğimiz andan itibaren telefonlarımız susmuyor. Son maçımızı Fenerbahçe ile oynamıştık. Doktorlarımızla görüştük. Yarın maçtan sonraki 8'inci günümüz. Doktorumuz, semptom görülmeden teste girilmediğini söyledi. 5-6 gün daha bekleyeceğiz gibi görülüyor. Herhangi bir belirtisi olan basketbolcumuz yok. Bütün önlemlerimizi aldık, bekliyoruz. Fenerbahçe maçı bittiği gibi Bursa'ya gelip, tesislerimizi önlem amaçlı kapatmış ve idmanları durdurmuştuk."

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Fenerbahçe Beko'nun ligde son maçını yaptığı TOFAŞ'tan açıklama
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