NBA efsanesi Charles Barkley corona virüsü testi yaptırdı

Çin'in Wuhan kentinden tüm dünyaya yayılan corona virüsü salgını Amerika'yı da vurdu. NBA organizasyonu ileri bir tarihe ertelenirken, bazı NBA yıldızlarının corona virüsü test sonuçları da pozitif çıkmıştı. Salgından dolayı kendinden şüphe den birçok insan da test yaptırmaya devam ediyor.

NBA efsanelerinden biri olan Charles Barkley de corona virüsü testi yaptırdığını açıkladı. 57 yaşındaki yıldız sevenlerine müjdeli haberi verdi.

Amerika'nın önde gelen spor sitelerinden biri olan Turner Sports'a konuşan Barkley, "Bu sabah COVID-19 test sonuçlarımı aldım ve negatifler" ifadelerini kullandı. Eski yıldız basketbolcu, "İlginize ve desteğinize teşekkür ederim. Lütfen herkes sağlığı ve huzuru için önlem alsın. Kurallara uyalım" şeklinde konuştu.

Barkley, son dönemde corona virüsü saptanan bazı isimlerle görüştüğü için test yaptırdığını da belirtti.

NBA'de daha önce Rudy Gobert, Donovan Mitchell, Christian Wood, Kevin Durant ve Marcus Smart'ın yanı sıra Brooklyn Nets'ten 3, Philadelphia 76'ers'tan 2, Los Angeles Lakers'tan 2 isimde corona virüsü saptanmıştı.

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