Süper Lig için flaş teklif! Futbolcular indirime gitsin

Liglerin ertelenmesi sporda 1.2 milyar TL'lik bir kayıp anlamına gelebilir. Kulüpler bu buhrandan nasıl çıkabilir?

Zeki Uzundurukan: Önce sağlık arkadaşlar! Bunun için de 'Evdekal Türkiye' çağrısına uymak şart! Sonrası zaten ortada! Tabii ki bu durumdan birçok sektör gibi spor sektörü de çok etkilenecek. Maçların oynatılamadığı dönemde kulüplerin gelir kalemleri de olmayacak. Nedir bunlar; yayın gelirleri, ticari gelirleri ve maç günü gelirleri. Bu üç gelir kalemi olmayınca kulüpler için çorbayı kaynatmak da zor olacak elbette! Bunun için pahalı transferlere son! Uçuk-kaçık sözleşmelere son! Altyapı, kulüpler için bir kurtuluş! Mecburlar altyapıya dönmeye! Yoksa bu kafa ile birçok kulüp kepenk indirir ve batar! Çözüm var ama o çözümü görmezden gelen kulüp başkanları da çok!

Reha Kapsal: Avrupa futboluna çok büyük maliyetleri olacak bu salgının. Ama bizim zaten kulüplerimizin ekonomik durumları ortada. UEFA ile ciddi sıkıntıları var. Ekonomik anlamda kulüplerimiz zaten transfer bile yapabilecek durumda değildi. Bu süreçte futbol ekonomisi gerçekten çok olumsuz etkilenecek. Futbol ekonomisinin daha küçüleceğini öngörüyorum. Herkesin kendi öz kaynaklarına (altyapı) dönme dönemi yaşanacak.

Serkan Korkmaz: Koronavirüs yüzünden tüm dünya ekonomisi, devletler, kurumlar, şirketler ve bireyler maddi zarara uğruyor. Kulüpler de tüm gezegen gibi ağır bedel ödeyecek. Futbolcular da üzerine düşen sorumluluğu almalı ve elbette ki taşın altına ellerini koymalı. Türk kulüpleri zaten denizi tüketmişti. Bundan kerli tek kurtuluşları yasal düzenlemelerle sözleşmeleri revize etmek ve üretime geçmek. Son 30 yılda adeta para basan FIFA ve UEFA da sektörü bir miktar sübvanse etsinler bir zahmet.