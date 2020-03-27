Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye 'geçmiş olsun' mesajı

'tan 'ye 'geçmiş olsun' mesajı

Kulübü, Beko Erkek 'nda bir sporcu, bir teknik heyet ve iki idari çalışanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıkması dolayısıyla "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

AA Basketbol
Giriş Tarihi: 27.3.2020 16:47 ABONE OL
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye 'geçmiş olsun' mesajı

Fenerbahçe'nin resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe BEKO'da teste giren 12 kişi içinden 1 basketbolcu, 1 teknik kadro ve 2 idari kadrodan olmak üzere toplam 4 kişinin test sonuçları pozitif çıktı. Bu durum üzerine siyah-beyazlı kulüp, ezeli rakibine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Beşiktaş tarafından yayımlanan mesajda, "Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nın bir sporcusu ile bir teknik heyet ve iki idari ekip çalışanının Koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Koronavirüs teşhisi konulan, sporcu, teknik heyet ve idari ekip çalışanlarına acil şifalar diliyor, Fenerbahçe Spor Kulübü camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye 'geçmiş olsun' mesajı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA