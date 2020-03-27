Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye 'geçmiş olsun' mesajı

Fenerbahçe'nin resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe BEKO'da teste giren 12 kişi içinden 1 basketbolcu, 1 teknik kadro ve 2 idari kadrodan olmak üzere toplam 4 kişinin test sonuçları pozitif çıktı. Bu durum üzerine siyah-beyazlı kulüp, ezeli rakibine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Beşiktaş tarafından yayımlanan mesajda, "Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nın bir sporcusu ile bir teknik heyet ve iki idari ekip çalışanının Koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Koronavirüs teşhisi konulan, sporcu, teknik heyet ve idari ekip çalışanlarına acil şifalar diliyor, Fenerbahçe Spor Kulübü camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı.