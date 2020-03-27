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Corona virüsü sonrası harekete geçti! Transferler...

Tüm dünyayı saran corona virüsü salgını spor camiasını da vurdu. başta olmak üzere birçok lig askıya alındı ve ne zaman başlayacağı ise henüz belirsiz. Sezonun tamamlanamama durumu da beraberinde bazı soru işaretlerini beraberinde getiriyor. Oyuncu sözleşmeleri, dönemi gibi konuların nasıl çözüme kavuşacağı merak konusu. , bu konuda harekete geçerek yaz transfer dönemini yıl sonuna kadar uzatacak.

Giriş Tarihi: 27.3.2020 15:35 Güncelleme Tarihi: 27.3.2020 15:36 ABONE OL
Corona virüsü sonrası FIFA harekete geçti! Transferler...

Dünyanın birçok üklesinden hayatı durma noktasına getiren COVID-19 salgını spor camiasını da etkiledi. Futbol başta olmak üzere basketbol, voleybol, hentbol, Formula 1 ve tenis gibi branşların yanı sıra EURO 2020 ve Tokyo Olimpiyatları da ertelendi.

Avrupa ülkelerinde liglerin ne zaman başlayacağı kadar, oyuncuların durum da tartışma konusu. Henüz bu sezon tamamlanmadı ancak kulüp ve futbolcular gelecek sezonu yaşanacak belirsizlikten dolayı da endişeli.

Futbol ekonomisinin kalbi olarak görülen transfer dönemlerinin nasıl düzenleneceği merak ediliyor. Fransız basınından L'Equipe'te yer alan habere göre, FIFA yaz transfer dönemini uzatacak.

Haberin detaylarında aktarıldığına göre, FIFA transfer tahtasını 31 Aralık'a kadar açık tutmayı planlıyor. Avrupa'da tüm liglerin sona ermesinin ardından ise transfer dönemi açılacak. Öte yandan mayıs ve haziran sonunda bitecek olan oyuncu kontratlarının liglerin bitimine kadar geçerliliğini koruyacağı öğrenildi.

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Corona virüsü sonrası FIFA harekete geçti! Transferler...
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