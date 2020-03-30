Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri SON DAKİKA | NBA yıldızı corona virüsünü yendi! Marcus Smart'tan iyi haber

SON DAKİKA | yıldızı corona virüsünü yendi! 'tan

'ta corona virüsü testinin pozitif olduğunu açıklayan 'tan geldi. 'in önemli oyuncuları arasında yer alan 26 yaşındaki Smart, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “İki gündür temizim. açıkladı. Herkese iyi dilekleri ve duaları için teşekkür ediyorum, bundan etkilenen herkes için de ben aynısını yapıyorum. Güvende kalın, beraber ayrı-kalın. Çok sevgiler” ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 30.3.2020 12:02 ABONE OL
SON DAKİKA | NBA yıldızı corona virüsünü yendi! Marcus Smart'tan iyi haber

Boston Celtics'in önemli isimlerinden olan Marcus Smart 19 Mart'ta kendisine corona virüs pozitif teşhisi konduğunu bir video mesajla duyurmuş ve "5 gün önce test yapıldı ve sonuçlar pozitif şeklinde bu gece çıktı. Test yapıldığı andan beri kendimi karantinaya almıştım. Covid-19 üst düzeyde ciddiye alınmalı. Bunun ulusumuzun sağlığı adına uzmanlarımızın bir numaralı önceliği olduğunu biliyorum ve mümkün olan en kısa sürede daha fazla test yaptırmalıyız" ifadelerini kullanmıştı.



'ONUNLA GURUR DUYUYORUM'

Celtics koçu Brad Stevens, ESPN'den Tim Bontemps'e yaptığı açıklamada 26 yaşındaki oyuncunun corona virüs testini açıklaması nedeniyle onunla gurur duyduğunu ifade etmiş ve "İnsanlara bu virüse yakalandığını, kendini iyi hissettiğini ve kendilerini izole etmeleri gerektiğini söylediği için insiyatif almasından dolayı onunla gurur duyuyorum." sözlerini söylemişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA | NBA yıldızı corona virüsünü yendi! Marcus Smart'tan iyi haber
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA