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- Beko karşı karşıya

Futboldan sonra basketbolda da sezonu bitirebilmek için Final 8 projesi ağırlık kazandı

BÜLENT TİMURLENK BÜLENT TİMURLENK Basketbol
Giriş Tarihi: 18.4.2020 ABONE OL
Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko karşı karşıya
Euroleague yönetimi, 34 haftalık sezonun oynanmış maçlarının (28 hafta) üzerinden oluşan puan tablosunda ilk 8 sırada yer alan takımları Final 8 organizasyonu ile bir şehirde toplayıp, şampiyonu belirlemeyi planlıyor. Euroleague Başkanı Jordi Bertomeu, "Mayıs ayında Köln'de Final Four ihtimali ortadan kalktı. Sezonun kalan haftalarını ve play-offları oynamaktan vazgeçip, Final 8 turnuvası düzenleyebiliriz. Euroleague'i temmuz ayına kadar bitirmemiz lazım. Bunun için bir şehir seçeceğiz, orası Avrupa'nın en güvenli şehirlerinden biri olmak zorunda. Tek maç üzerinden Final 8'i oynatırız" dedi.

İŞTE O EŞLEŞMELER
Euroleague'de normal sezonda lider olan Anadolu Efes, bu durumda 8. sıradaki Fenerbahçe Beko ile eşleşecek. İkinci Real Madrid; 7. sıradaki Khimki Moskova ile 3. Barcelona, 6. sıradaki Panathinaikos; 4. olan CSKA Moskova, 5. durumdaki Maccabi ile çeyrek finalde karşılaşacak. Anadolu Efes-Fenerbahçe galibi, CSKA Moskova- Maccabi galibi ile Real Madrid-Khimki eşleşmesinin kazananı ise Barcelona-Panathinaikos galibi ile yarı final oynayacak.

ZELJKO OBRADOVİC
Fenerbahçe ile 5 Final Four oynadı, 1 şampiyonluk kazandı. Toplamda 9 şampiyonluk aldı.

ERGİN ATAMAN
Anadolu Efes ve Siena ile iki kez Final Four oynadı. 2'sinde de 3. oldu

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Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko karşı karşıya
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