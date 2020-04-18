Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko karşı karşıya

Euroleague yönetimi, 34 haftalık sezonun oynanmış maçlarının (28 hafta)
üzerinden oluşan puan tablosunda ilk 8 sırada yer alan takımları Final 8 organizasyonu ile bir şehirde toplayıp, şampiyonu belirlemeyi planlıyor.
Euroleague Başkanı Jordi Bertomeu, "Mayıs ayında Köln'de Final Four ihtimali ortadan kalktı.
Sezonun kalan haftalarını ve play-offları oynamaktan vazgeçip, Final 8 turnuvası düzenleyebiliriz. Euroleague'i temmuz ayına kadar bitirmemiz lazım. Bunun için bir şehir seçeceğiz, orası Avrupa'nın en güvenli şehirlerinden biri olmak zorunda.
Tek maç üzerinden Final 8'i oynatırız" dedi.
İŞTE O EŞLEŞMELER
Euroleague'de normal sezonda lider olan Anadolu Efes,
bu durumda 8. sıradaki Fenerbahçe Beko
ile eşleşecek. İkinci Real
Madrid; 7. sıradaki Khimki Moskova ile
3. Barcelona, 6. sıradaki Panathinaikos; 4.
olan CSKA Moskova, 5. durumdaki Maccabi
ile çeyrek finalde karşılaşacak. Anadolu Efes-Fenerbahçe galibi, CSKA Moskova- Maccabi galibi ile
Real Madrid-Khimki eşleşmesinin
kazananı ise Barcelona-Panathinaikos
galibi ile yarı final oynayacak.
ZELJKO OBRADOVİC
Fenerbahçe ile 5 Final Four oynadı, 1 şampiyonluk kazandı. Toplamda 9 şampiyonluk aldı.
ERGİN ATAMAN
Anadolu Efes ve Siena ile iki kez Final Four oynadı. 2'sinde de 3. oldu