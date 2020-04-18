Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko karşı karşıya

Euroleague yönetimi, 34 haftalık sezonun oynanmış maçlarınınüzerinden oluşan puan tablosundaEuroleague Başkanı Jordi Bertomeu,Sezonun kalan haftalarını ve play-offları oynamaktan vazgeçip, Final 8 turnuvası düzenleyebiliriz. Euroleague'i temmuz ayına kadar bitirmemiz lazım. Bunun için bir şehir seçeceğiz, orasıTek maç üzerinden Final 8'i oynatırız" dedi.Euroleague'de normal sezondabu durumdaile eşleşecek. İkinci RealMadrid; 7. sıradaki Khimki Moskova ile3. Barcelona, 6. sıradaki Panathinaikos; 4.olan CSKA Moskova, 5. durumdaki Maccabiile çeyrek finalde karşılaşacak.Real Madrid-Khimki eşleşmesininkazananı ise Barcelona-Panathinaikosgalibi ile yarı final oynayacak.Fenerbahçe ile 5 Final Four oynadı, 1 şampiyonluk kazandı. Toplamda 9 şampiyonluk aldı.Anadolu Efes ve Siena ile iki kez Final Four oynadı. 2'sinde de 3. oldu