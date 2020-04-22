Ergin Ataman: Abdurrahim Albayrak haklı...

G.Saray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın amatör şubelerle ilgili açıklamaları tartışma yaratırken, Ergin Ataman SABAH'a şunları söyledi:

"Abdurrahim Bey haklı. Kulüpler zaten zor durumdaydı, daha da zorlaştı. TBF kulüplerin gelirini arttırmalı, devlet desteği de olmalı futbol dışı branşlar için. Kulüplerin bütçelerinden diğer branşlar icin en az %20 pay ayrılması zorunluluğu getirilmeli, bunu yaparken vergi ve tesis desteği verilmeli.

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"R.Madrid ve Barcelona bütçelerinden basketbol için pay ayırıyor. Tüm bunlar Spor Bakanlığı tarafından koordine edilmeli. Aksi takdirde Türkiye'de futbol dışı branşlar biter."

"G.Saray amatörde yabancılara yatırım yapmayacak"