Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Ergin Ataman: Abdurrahim Albayrak haklı...

: Abdurrahim Albayrak haklı...

Anadolu Efes Başantrenörü , corona virüsü (Covid-19) salgınının spora etkileriyle ilgili olarak SABAH'a çarpıcı açıklamalarda bulundu. Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın amatör şubeleri bir süre kapatmaları gerektiği yönündeki sözlerine değinen Ataman, Albayrak'ın haklı olduğunu belirtti ve konuyla ilgili düşüncelerini aktardı.

VOLKAN ÜSTÜYILDIZ Basketbol
Giriş Tarihi: 22.4.2020 ABONE OL
Ergin Ataman: Abdurrahim Albayrak haklı...

G.Saray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın amatör şubelerle ilgili açıklamaları tartışma yaratırken, Ergin Ataman SABAH'a şunları söyledi:

"Abdurrahim Bey haklı. Kulüpler zaten zor durumdaydı, daha da zorlaştı. TBF kulüplerin gelirini arttırmalı, devlet desteği de olmalı futbol dışı branşlar için. Kulüplerin bütçelerinden diğer branşlar icin en az %20 pay ayrılması zorunluluğu getirilmeli, bunu yaparken vergi ve tesis desteği verilmeli.

Galatasaray'a kötü haber! Sponsorlar resmen...

"R.Madrid ve Barcelona bütçelerinden basketbol için pay ayırıyor. Tüm bunlar Spor Bakanlığı tarafından koordine edilmeli. Aksi takdirde Türkiye'de futbol dışı branşlar biter."

"G.Saray amatörde yabancılara yatırım yapmayacak"

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

Daha fazla video için
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ergin Ataman: Abdurrahim Albayrak haklı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA