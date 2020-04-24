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'den Obradovic açıklaması! "Kariyerimi..."

Beko'nun yıldızı , corona virüsünden dolayı ertelenen Euroleague'in geleceğine dair konuşurken, deneyimli koç Obradovic hakkında da açıklamalarda bulundu. Kariyerini sarı-lacivertli takımda sonlandırabileceğini aktaran Datome, Obradovic'ten de övgüyle bahsetti.

Giriş Tarihi: 25.4.2020 00:25 ABONE OL
Luigi Datome'den Obradovic açıklaması! Kariyerimi...

EuroLeague Oyuncular Birliği (ELPA) Başkanı ve Fenerbahçe Beko'nun İtalyan yıldızı Luigi Datome, Italbasket'in canlı yayınına konuk oldu.

Corona virüsü nedeniyle ertelenen EuroLeague sezonu ile ilgili konuşan Datome, "Şu anda sezona devam etmek çok güç. EuroLeague, sezonun her şey normalmiş gibi devam etmesini ve oynamamızı istiyor ancak devam edemiyorsanız, edemiyorsunuzdur" diye konuştu.

Fotomaç'ta yer alan habere göre, ELPA'in görüşmelerde büyük bri birlik örneği göstermesi nedeniyle teşekkürlerini sunan İtalyan basketbolcu, "EuroLeague Oyuncular Birliği (ELPA), görüşmelerde büyük bir birlik gösterdi. Kulüplere de oyunculara kulak verdikleri için teşekkür ediyoruz. Oyuncular, sporun çok zor günler geçirdiğinin farkında. Ayrıca, EuroLeague ile anlaşabildiğimiz için de gururluyuz. Bu anlaşma Avrupa basketbolu için örnektir. Çünkü lig, takımlar ve oyuncular arasında bir işbirliği sağlandı." ifadelerini kullandı.

OBRADOVIC'E BÜYÜK ÖVGÜ!
Fenerbahçe Beko koçu Obradovic'e övgüler yağdıran yıldız oyuncu, "Kariyerimi Fenerbahçe'de ve Obradovic'in liderliğinde sona erdirebilirim. Obradovic, kendi tarzı olan büyük bir lider. İnsanlarla iletişimi harikadır. Hem hayatta, hem sporda kendine özgü bir yaklaşımı var. Obradovic ile çalıştığım için kendimi çok şanslı ve gururlu hissediyorum." dedi.

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Luigi Datome'den Obradovic açıklaması! "Kariyerimi..."
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