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’dan sağlık çalışanlarına destek paylaşımı

ekiplerinden 'ta forma giyen milli basketbolcu hesabından sağlık çalışanları için destek paylaşımında bulundu. Giydiği tulumun üzerine Cedi Osman'ın ismi ve forma numarasını yazan bir sağlık çalışanının paylaşımını alıntılayan Cedi, "Sizlere minnettarız" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 25.4.2020 22:51 Güncelleme Tarihi: 25.4.2020 22:52 ABONE OL
Cedi Osman’dan sağlık çalışanlarına destek paylaşımı

NBA'de Cleveland Cavaliers forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman, anlamlı bir paylaşımda bulundu.

Yıldız isim, adını giydiği tuluma yazan ve "Senin maça çıkışın gibi çıkıyoruz vizitlere koca yürekli insan" mesajını veren sağlık çalışanına destek verdi.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan yıldız isim paylaşımında "Sizlere minnettarız" paylaşımında bulundu. Cedi Osman'ın bu paylaşımı büyük alkış topladı.

İşte Cedi Osman'ın o paylaşımı

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Cedi Osman’dan sağlık çalışanlarına destek paylaşımı
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