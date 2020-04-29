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NBA'e kötü haber! İptal edilebilir...

Son dakika corona virüsü haberleri... Corona virüsü sürecini en ağır geçiren ülke olan Amerika Birleşik Devletleri'nden spor organizasyonları için kötü haber geldi. 'ın ekibinde olan Doktor , spor organizasyonlarının tamamlanamayabileceğini söyledi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 29.4.2020 21:01 ABONE OL
NBA'e kötü haber! İptal edilebilir...

ABD'de Salgın ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı ve aynı zamanda ABD Başkanı Donald Trump'ın ekibinde olan Doktor Anthony Fauci, New York Post'a yaptığı açıklamada kötü bir haber verdi.

Milliyet'te yer alan habere göre ABD'de tüm spor branşları yeniden dönüş hazırlıkları yaparken Fauci, koronavirüs salgınının tamamen kontrol altına alınması gerektiğini belirtti.

79 yaşındaki doktor, "Taraftarlar, oyuncular, hakemler ve herkes için güvenlik sağlanmalı. Aksi halde bu sene spor maçları yapılamaz. Ancak şöyle bir yol olur; tüm takımlar bir otelde veya bir bölgede karantinaya alınır ya da maçlar seyircisiz olur. Ben de sporun dönmesini isterim" ifadelerini kullandı.

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NBA'e kötü haber! İptal edilebilir...
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