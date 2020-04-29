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TBF Başkanı unutamadığı maçı açıkladı

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı , NBA'de bir dönem formasını giydiği 'in Instagram hesabında canlı yayına katıldı.

AA Basketbol
Giriş Tarihi: 29.4.2020 22:18 ABONE OL

Canlı yayında soruları yanıtlayan Türkoğlu, Orlando Magic formasıyla unutamadığı maç konusunda, "Çok fazla mücadele var ancak tabii ki Lakers final serisini ve play-off'ta Boston Celtics 7. maçını unutamam." ifadelerini kullandı.

Orlando'da her zaman iyi dostluklarının olduğunu kaydeden Türkoğlu, "Marcin Gortat, Pietrus, JJ Redick ile çok iyi anlaştım ama genel olarak tüm takım arkadaşlarımla aram iyiydi." değerlendirmesinde bulundu.

Türkoğlu, Orlando'nun her zaman ikinci evi olduğunu vurgulayarak, "Florida'yı özlüyorum, Orlando'yu özlüyorum. Umarım en yakın sürede her şey düzelir ve orada olurum." görüşlerine yer verdi.

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TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu unutamadığı maçı açıkladı
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