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Obradovic'ten sorusuna taraftarı üzen tepki!

'de geleceği belirsizliğini koruyan Obradovic, corona virüsü nedeniyle liglerin iptal olması üzerine ülkesine gitmişti. Sırp koç, ülkesinde kendisine yöneltilen Fenerbahçe sorularını yanıtsız bıraktı.

Giriş Tarihi: 17.5.2020 15:20 Son Güncelleme: 17.5.2020 15:28 ABONE OL
Obradovic'ten Fenerbahçe sorusuna taraftarı üzen tepki!

Fenerbahçe'de Zeljko Obradovic konusu soru işareti olarak kalmaya devam etti... Dünyaca ünlü koç, corona virüsü (koronavirüs) salgını nedeniyle ülkesi Sırbistan'da, bir cafenin açılışına katıldı.

Yunan basını, konu ile ilgili yaptığı haberde Ali Koç'un, "İlerleyen günlerde oturup istişare edeceğiz ve belirttiğim gibi kalmak istediği sürece burası onun evidir" açıklamasına rağmen Obradovic'in kendisine yöneltilen Fenerbahçe sorusunu yanıtsız bıraktığını ifade etti.

"ARKADAŞLARIMLA OLDUĞUM İÇİN MUTLUYUM"

Sport24.gr adlı internet sitesi Fotomaç'ın derlediği haberde , Obradovic'in Fenerbahçe ile kontrat yenilenecek mi? Sorusuna, "İnanın bana, şu anda zamanımı arkadaşlarıma ayırmak istiyorum. Onlarla güzel zaman geçirmek, anılarımı paylaşmak ve eski güzel günleri hatırlamak istiyorum. Burada arkadaşlarıma olduğu için çok mutluyum." cevabını verdiğini aktardı.

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Obradovic'ten Fenerbahçe sorusuna taraftarı üzen tepki!
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