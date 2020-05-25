Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'dan açıklama geldi!

Anadolu Efes Spor Kulübü'nden THY EuroLeague'de sezonun iptali üzerine yapılan açıklamada, "En büyük dileğimiz, sezonun oynanarak tamamlanmasıydı ancak bu mümkün olmadı. Kulübümüz için insan sağlığı her şeyin önündedir. En büyük temennimiz, Covid-19 salgınının en kısa sürede dünya genelinde sona ermesidir" denildi.

EuroLeague yönetimi ve kulüplerin bugün video konferans yöntemiyle yaptığı toplantıda THY EuroLeague ve 7DAYS EuroCup'ta 2019-2020 sezonunun iptali yönünde karar alındı. Sezonun iptal edilmesi üzerine, THY EuroLeague'deki temsilcilerimizden Anadolu Efes Spor Kulübü açıklama yaptı.

ÖNCE SAĞLIK

Salgın öncesinde oynanan 28 hafta sonucunda liderlik koltuğunda oturan lacivert-beyazlıların açıklamasında, insan sağlığının her şeyden önemli olduğu belirtilerek şunlar kaydedildi:

"EuroLeague yönetimi, Covid - 19 salgınının sürmesi sebebiyle Turkish Airlines EuroLeague 2019 - 2020 sezonunu bugün sona erdirmiştir. Karar uyarınca kalan maçlar oynanmayacak ve takımlar, 2020 - 2021 sezonuna hazırlanacaklardır.

En büyük dileğimiz, EuroLeague'de 2019 - 2020 sezonunun oynanarak tamamlanmasıydı ancak bu mümkün olmadı. ING Basketbol Süper Ligi kararından sonra açıkladığımız gibi kulübümüz için insan sağlığı her şeyin önündedir. En büyük temennimiz, Covid - 19 salgınının en kısa sürede dünya genelinde sona ermesidir.

Lider olarak normal sezonun 28 maçlık dönemini tamamlamamızı sağlayan değerli yöneticilerimize, antrenörlerimize, oyuncularımıza, çalışanlarımıza, partnerlerimize ve taraftarlarımıza bir kez daha çok teşekkür ederiz.

ING Basketbol Süper Ligi'nde olduğu gibi EuroLeague'de de bu sezonki emeğimizin ve yatırımlarımızın boşa gitmediğine eminiz. Ülkemizi Avrupa'nın en önemli basketbol organizasyonu olan Turkish Airlines EuroLeague'de bir kez daha çok başarılı şekilde temsil ettiğimiz için çok gururluyuz.

Dünya genelinde Covid - 19 sebebiyle hayatını kaybeden kişilerin ailelerine bir kez daha başsağlığı diliyor, Covid - 19 salgınıyla hayatları pahasına mücadele eden sağlık çalışanlarına şükranlarımızı sunuyoruz.

Anadolu Efes Spor Kulübü olarak 2020 - 2021 sezonunda da mücadele ettiğimiz tüm organizasyonlarda şampiyonluk elde etme hedefiyle sahada olacak ve taraftarlarımızla birlikte #BenimYerimBurası diyeceğiz."

FENERBAHÇE'DEN DE AÇIKLAMA GELDİ!

Fenerbahçe Kulübü'nden, corona virüsü salgını nedeniyle THY EuroLeague'de sezonun iptal edilmesi üzerine yapılan açıklamada, "Tüm bu süreç boyunca, insan sağlığının her şeyden önde geldiğini ifade eden kulübümüz, EuroLeague organizasyonu tarafından alınan bu kararı saygıyla karşılamıştır" ifadeleri kullanıldı.

THY EuroLeague'de ülkemizi temsil eden sarı-lacivertliler; organizasyon yönetimi ve kulüplerin bugün video konferans yöntemiyle yaptığı toplantıda sezonun iptaline karar vermesinin ardından açıklamada bulundu. Fenerbahçe Beko'nun 28 hafta sonunda 8'inci sırada yer aldığı EuroLeague'de sezonun iptal edilmesiyle ilgili şu ifadelere yer verildi:

"11 Mayıs tarihinde Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından ING Basketbol Süper Ligi'nin durdurulduğunun açıklanmasının ardından, bugün EuroLeague yönetimince aynı karar Turkish Airlines EuroLeague 2019-20 sezonu için alınmıştır.

EuroLeague tarafından yapılan bu açıklamayla birlikte, Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız için 2019-20 sezonu sona ermiştir.

Takımımız, bu sezona istediği girişi yapamasa da sakatlık sorunları bulunan oyuncularımızın da kadroya dahil olmasıyla, özellikle yeni yılla birlikte performansını arttırmış ve bunun karşılığını şubat ayında Ankara'da düzenlenen Türkiye Kupası'nda şampiyon olarak almıştır.

EuroLeague'de de formunu arttırarak yoluna devam eden ekibimiz, ilk hedefi olan Play-off yolunda avantajlı bir konum yakalamış ve başarılı olmayı alışkanlık edindiği nisan ayı ve sonrası için iddiasını en güçlü şekilde korumuştur.

Ne yazık ki ülkemizin ve tüm dünyanın içinde bulunduğu süreç, basketbol sezonunun tüm yarışmalarda sona ermesine ve takımımızın tüm kulvarlardaki yürüyüşünün yarıda kalmasına yol açmıştır.

Yine de bir kez daha belirtmek isteriz ki; tüm bu süreç boyunca, insan sağlığının her şeyden önde geldiğini ifade eden kulübümüz, EuroLeague organizasyonu tarafından alınan bu kararı saygıyla karşılamıştır.

2019-20 sezonunda ortaya koyduğu mücadele için takımımızı kutluyor, Türkiye'nin ve Avrupa'nın her noktasında ekibimizin yanında olan büyük taraftarımıza ve takımımıza destek olan değerli sponsorlarımıza gönülden teşekkür ediyoruz.

Erkek Basketbolda Avrupa'nın zirvesinin değişilmez isimlerinden biri haline gelen takımımızın, yeni sezon planlaması için çalışmalara ivedilikle başlayacak;

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, 2020-21 sezonunda da tüm kupalar için mücadelesine en güçlü şekilde devam edecektir."

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