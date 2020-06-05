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futbola adım attı!

yıldızı futbola yatırım yaptı. basınında yer alan habere göre 'in yıldızı, 'ın yüzde 1 ile 5 arasında hissesini satın aldı.

AA Basketbol
Giriş Tarihi: 5.6.2020 10:05 ABONE OL
Kevin Durant futbola adım attı!

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Brooklyn Nets forması giyen Kevin Durant, futbol kulübüne ortak oldu.

ABD basınında yer alan haberlerde, 31 yaşındaki basketbolcunun Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) takımlarından Philadelphia Union'a ait yüzde 1 ile 5 arasında hisseyi satın aldığı kaydedildi.

Durant'ın daha önce de MLS ekiplerinden DC United'ın hisselerini satın almak için iki kez girişimde bulunduğu ancak bunun gerçekleşmediği basına yansıdı.

Los Angeles Lakers'ın yıldızı LeBron James, İngiliz temsilcisi Liverpool'un yüzde 2'lik hissesini satın alırken, Houston Rocketslı James Harden da MLS takımlarından Houston Dynamo ve kadın futbol takımı Houston Dash'a ortak olmuştu.

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Kevin Durant futbola adım attı!
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