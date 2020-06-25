Ali Koç vizyonunun son kurbanı Obradovic! İşte ayrılığın nedenleri

Fenerbahçe'de Ali Koç yönetimi takımı Euroleague şampiyonu yapan, Avrupa takımlarının korkulu rüyası Zeljko Obradovic'i takımda tutamadı. Obra'nın gidişiyle Sloukas, Datome ve De Colo'nun da ayrılacağı belirtiliyor.
Obra'yı ayrılığa götüren süreç de belli oldu. İşte taraftarı kahreden o nedenler;
KONTRAT VERİLMEDİ
Obradovic'in sözleşmesinin sezon sonunda biteceği bilindiği halde yeni anlaşma yapmakta geç kalındı
FUTBOL ÖN PLANDA
Yönetim daha çok futbolla ilgilendi, Obra sayesinde makine düzeninde işleyen basketbola yeterli ilgi gösterilmedi
TARAFTARIN SESİ DUYULMADI!
Sarı-Lacivertliler 24 Kasım'da 'Obra ile sözleşme yapın' tezahüratında bulundu ama bu ses duyulmadı.
'SAYGI GÖRMEDİM'
Obra'nın yakın çevresine, "Son dönemde yeterli saygıyı görmüyorum" dediği öğrenildi.
PLAN SUNULMADI
Obra 'Şampiyon hocayım, iyi bir takım kurmak istiyorum' derken, yönetim gelecek yılla ilgili plan sunmadı
YÖNETİM GEÇ KALDI
Son gün Semih Özsoy Belgrad'a gelip ailesiyle görüşmek istedi, Obra kabul etmedi, aile içinde karar vereceğini söyledi.
BU İLK DEĞİL! ŞAMPİYONLAR GİTTİ
Koç'un başkanlığında kadın basketbol ve erkek voleybol antrenörleri de gitti. (Fanatik)