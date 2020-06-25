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vizyonunun son kurbanı Obradovic! İşte ayrılığın nedenleri

'ye geldiği günden bu yana tam 7 senede kazanılmadık başarı kırılmayan rekor bırakmayan Obradovic, takımdan ayrıldı. Bu gelişme Fenerbahçeli taraftarları adeta çıldırtırken, "Alex'ten sonra ilk defa bu kadar üzüldük" yorumları yapıldı. Peki Obradovic'i ayrılığa götüren süreç neydi? İşte "Saygı görmüyorum" diyen Obradovic'i ayrılığa sürükleyen o nedenler...

Giriş Tarihi: 25.6.2020 12:52 Son Güncelleme: 25.6.2020 12:58 ABONE OL
Ali Koç vizyonunun son kurbanı Obradovic! İşte ayrılığın nedenleri

'de yönetimi takımı Euroleague şampiyonu yapan, Avrupa takımlarının korkulu rüyası 'i takımda tutamadı. Obra'nın gidişiyle Sloukas, Datome ve De Colo'nun da ayrılacağı belirtiliyor.

Ali Koç vizyonunun son kurbanı Obradovic! İşte ayrılığın nedenleri

Obra'yı ayrılığa götüren süreç de belli oldu. İşte taraftarı kahreden o nedenler;


Ali Koç vizyonunun son kurbanı Obradovic! İşte ayrılığın nedenleri

KONTRAT VERİLMEDİ

Obradovic'in sözleşmesinin sezon sonunda biteceği bilindiği halde yeni anlaşma yapmakta geç kalındı

Ali Koç vizyonunun son kurbanı Obradovic! İşte ayrılığın nedenleri

FUTBOL ÖN PLANDA

Yönetim daha çok futbolla ilgilendi, Obra sayesinde makine düzeninde işleyen basketbola yeterli ilgi gösterilmedi

Ali Koç vizyonunun son kurbanı Obradovic! İşte ayrılığın nedenleri

TARAFTARIN SESİ DUYULMADI!

Sarı-Lacivertliler 24 Kasım'da 'Obra ile sözleşme yapın' tezahüratında bulundu ama bu ses duyulmadı.

Ali Koç vizyonunun son kurbanı Obradovic! İşte ayrılığın nedenleri

'SAYGI GÖRMEDİM'

Obra'nın yakın çevresine, "Son dönemde yeterli saygıyı görmüyorum" dediği öğrenildi.

Ali Koç vizyonunun son kurbanı Obradovic! İşte ayrılığın nedenleri

PLAN SUNULMADI

Obra 'Şampiyon hocayım, iyi bir takım kurmak istiyorum' derken, yönetim gelecek yılla ilgili plan sunmadı

Ali Koç vizyonunun son kurbanı Obradovic! İşte ayrılığın nedenleri

YÖNETİM GEÇ KALDI

Son gün Semih Özsoy Belgrad'a gelip ailesiyle görüşmek istedi, Obra kabul etmedi, aile içinde karar vereceğini söyledi.

Ali Koç vizyonunun son kurbanı Obradovic! İşte ayrılığın nedenleri

BU İLK DEĞİL! ŞAMPİYONLAR GİTTİ

Koç'un başkanlığında kadın ve erkek voleybol antrenörleri de gitti. (Fanatik)

Ali Koç vizyonunun son kurbanı Obradovic! İşte ayrılığın nedenleri
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Ali Koç vizyonunun son kurbanı Obradovic! İşte ayrılığın nedenleri
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