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Obradovic'in yerine o geliyor! Teklif belli oldu

'ye geldiği günden bu yana tam 7 senede kazanılmadık başarı kırılmayan rekor bırakmayan Obradovic, takımdan ayrıldı. Bu gelişme Fenerbahçeli taraftarları adeta çıldırtırken, efsane Koç'un yerine kimin geçeceği de netlik kazanmak üzere. İşte Fenerbahçeli taraftarların içine biraz olsun su serpecek olan o isim...

Giriş Tarihi: 28.6.2020 10:12 Son Güncelleme: 28.6.2020 10:18 ABONE OL
Obradovic'in yerine o geliyor! Teklif belli oldu

'de 7 yıllık inanılmaz bir serüvenin ardından Obradovic ile yollar ayrıldı. Deneyimli Koç, geçtiğimiz günlerde yönetime gönderdiği mektupla bu yıl takım çalıştırmak istemediğini belirtmişti.

Obradovic'in yerine o geliyor! Teklif belli oldu

'de Obradovic'in ayrılığı taraftarları da şoke etmiş ve yönetime bu doğrultuda ağır eleştiriler gelmişti.

Obradovic'in yerine o geliyor! Teklif belli oldu

Kanarya'da Obradovic sonrası döneme dair hiçbir hazırlık yapılmazken, ayrılığın ardından adaylar adaylar da yeni yeni belli olmaya başladı.

Obradovic'in yerine o geliyor! Teklif belli oldu

FAVORİ JASIKEVICIUS

Litvanya'dan '15min.lt' sitesinde yer alan ve Hürriyet'in derlediği habere göre sarı lacivertliler, halen Zalgiris'ten yılda 1 milyon Euro alan ve pandemi nedeniyle bu rakamı yarıya düşürmesi istenen Jasikevicius'a yıllık 1.2 milyon ila 1.5 milyon Euro arasında maaş teklif etti.

Obradovic'in yerine o geliyor! Teklif belli oldu

3 yıllık mukavele önerilen 44 yaşındaki koça ayrıca, takımın gelecek sezonki bütçesinin 20 milyon Euro olacağını da bildirdi.

Obradovic'in yerine o geliyor! Teklif belli oldu

GHERARDINI FAKTÖRÜ

Zalgiris ile olan sözleşmesini tek taraflı feshetme hakkı bulunan Jasikevicius'u 'ye yaklaştıran bir başka unsur, Obradovic ile birlikte Avrupa'nın en başarılı organizasyonlarından birini kuran genel menajer Maurizio Gherardini'nin varlığı.

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Obradovic'in yerine o geliyor! Teklif belli oldu
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