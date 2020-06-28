Obradovic'in yerine o geliyor! Teklif belli oldu

FAVORİ JASIKEVICIUS

Litvanya'dan '15min.lt' sitesinde yer alan ve Hürriyet'in derlediği habere göre sarı lacivertliler, halen Zalgiris'ten yılda 1 milyon Euro alan ve pandemi nedeniyle bu rakamı yarıya düşürmesi istenen Jasikevicius'a yıllık 1.2 milyon ila 1.5 milyon Euro arasında maaş teklif etti.